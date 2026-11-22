Una campaña internacional, una denuncia sobre los límites del poder del Estado y una advertencia difundida a través del Financial Times para que los ciudadanos no compartan su información fiscal con España. Este es el trasfondo de “La mafia dentro”, el documental dirigido por Alejo Moreno que celebró su gala de estreno el miércoles pasado en el Palacio de la Prensa de Madrid y que próximamente llegará a las salas de cine. El abogado internacional Robert Amsterdam, socio director de Amsterdam & Partners, acompañó al cineasta en el estreno de una película que traslada al terreno audiovisual una controversia que trasciende el ámbito jurídico para adquirir una dimensión política.

“La mafia dentro” constituye la última entrega de una trilogía documental que Alejo Moreno ha dedicado durante años a analizar las relaciones entre la Administración fiscal y los contribuyentes, un recorrido iniciado con “Hechos probados”, estrenada en la Seminci en 2021, y continuado posteriormente con la serie documental “El juego del fraude”. La obra recoge testimonios, casos y opiniones de personas que cuestionan determinadas prácticas de la Agencia Tributaria y denuncia lo que sus promotores consideran un desequilibrio entre el poder de la Administración y la capacidad de defensa de los ciudadanos. A través de entrevistas y material documental, la película expone las experiencias de contribuyentes que sostienen haber sido objeto de actuaciones que califican de abusivas, al tiempo que plantea un debate sobre las garantías jurídicas existentes en los procedimientos fiscales.

La mafia dentro: la batalla internacional contra el “terror fiscal” de Hacienda llega a la gran pantalla.

Robert Amsterdam mantiene desde hace años una campaña crítica con el funcionamiento de la Hacienda española

El proyecto cuenta con el respaldo del abogado internacional Robert Amsterdam, quien desde hace años mantiene una campaña crítica con el funcionamiento de la Hacienda española. Amsterdam participó el pasado mes de septiembre en el Foro La Región, donde alertó de la falta de garantías constitucionales en el sistema fiscal español. Durante la presentación de la película en Madrid, defendió el trabajo desarrollado por Moreno y aseguró que el documental contribuye a visibilizar situaciones que, a su juicio, no reciben la atención necesaria en el debate público como la presión tributaria y el desmedido acoso de Hacienda al contribuyente.

Amsterdam: “Es una herramienta de extorsión como ninguna otra”

Durante su intervención, Robert Amsterdam dirigió sus críticas contra el funcionamiento de la Administración tributaria española y sostuvo que el sistema fiscal se apoya en “una estructura del miedo”. “Es una herramienta de extorsión como ninguna otra”, aseguró.

Amsterdam considera que estas prácticas comprometen principios esenciales del Estado de derecho, como la seguridad jurídica y la protección del patrimonio privado. “Se cree que España es una democracia, pero fuera no se entiende lo que está pasando. España no es lo que parece”, afirmó.

Amsterdam reivindicó durabte la gala de estreno la trayectoria de Alejo Moreno, a quien definió como “el Franz Kafka de España”. El abogado destacó la valentía del cineasta por investigar durante años las historias de personas que, según sostuvo, han sufrido abusos fiscales y darles voz cuando, afirmó, “era evidente que se exponía a grandes riesgos”.