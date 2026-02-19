PROCEDIMIENTOS CORRECTORES
Hasta 91 casos de acoso en el curso 2024-2025, un 68% más
Galicia registró el curso 2024-2025 -cifra aún provisional- 91 casos catalogados oficialmente como acoso escolar, lo que supuso la activación de los correspondientes procedimientos correctores. Esta cifra representa un incremento del 68,5% respecto al curso anterior (2023-2024), cuando se confirmaron 54 casos.
En concreto, en los últimos tres cursos, coincidiendo con el período de vigencia de la Estrategia gallega de convivencia escolar, se abrieron 614 protocolos de acoso escolar en el curso 22-23, 686 en el 23-24 y 616 en el 24-25.
De ellos, derivaron 42, 54 y 91 en procedimientos correctores al alumnado, casos en los que se aplican medidas como la expulsión o el cambio de centro, entre otras.
el conselleiro de EDUCACIón destacó que se ha intensificado la colaboración con la Fiscalía Superior de Galicia
Así lo desgranaron responsables de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP ayer en un encuentro junto a medios de comunicación, donde anunciaron también la puesta en marcha de una nueva “Estratexia galega de convivencia escolar”, cuyo eje central será la “tolerancia cero” con el acoso escolar.
En este contexto, el titular de Educación del Gobierno gallego, Román Rodríguez, subrayó que la prevención del acoso escolar es una tarea que requiere un abordaje “integral y colaborativo de todos y todas” y que exige trabajar “de forma coordinada desde el máximo rigor y solvencia”.
Durante el encuentro, Rodríguez insistió en el impacto de la prohibición del uso del teléfono móvil en los centros escolares, “medida pionera que cuenta con el respaldo del 84% de los docentes y el 86% de las familias como factor de mejora de la convivencia”.
También se refirió a la creación de los Equipos ACAE de Actuación contra o Acoso Escolar, “un colectivo en el que se han formado 14.641 profesionales”; así como al “Termómetro Acoso Escolar”, “que los centros pueden activar en cualquier momento para evaluar su situación interna y aflorar posibles situaciones de acoso”.
La Consellería recordó que ultima junto a la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) la creación de la “Rede de Concellos contra o Acoso Escolar”. Asimismo, el conselleiro destacó que se ha intensificado la colaboración con la Fiscalía Superior de Galicia.
