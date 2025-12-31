Activado el Plan de Emergencia por un camión de mercancía peligrosa en As Somozas

Equipos de emergencia trabajan para asegurar la zona tras la salida de vía de un camión de mercancía peligrosa.

La Xunta de Galicia ha activado este miércoles el Plan de Emergencia por accidente de transporte de mercancía peligrosa (Transgal) tras la salida de vía de un camión en Cal da Ortiga, Seixas, en el municipio coruñés de As Somozas.

El vehículo se encuentra en posición inestable y presenta una pequeña pérdida de carga que los equipos de emergencia intentan controlar. La proximidad de riachuelos y viviendas ha llevado a adoptar medidas preventivas para proteger el entorno y a la ciudadanía.

El 112 ha recomendado evitar acercarse a la zona y seguir las indicaciones de las autoridades. En el lugar trabajan bomberos del Eume, GES de Ortigueira, Guardia Civil de Tráfico, así como técnicos de la Consellería de Medio Ambiente, Axencia Galega de Emerxencias (Axega) y de la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, buscando retirar el vehículo y la carga con total seguridad.