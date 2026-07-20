Buscan a una persona desaparecida en el río Miño entre Galicia y Portugal

Un amplio dispositivo de búsqueda, coordinado por Portugal y apoyado por medios gallegos, trata de localizar a un joven de 23 años que desapareció este domingo tras ser arrastrado por la corriente mientras se bañaba en la desembocadura del río Miño, en la frontera entre Galicia y Portugal.

El joven se encontraba junto a cinco amigos en la zona de Seixas, en el municipio portugués de Caminha. Según ha informado la Autoridad Marítima Nacional de Portugal, la alerta fue dada a las 14,40 horas (13,40 horas en Portugal) por sus propios acompañantes, momento en el que se activó un amplio operativo de búsqueda por el río y sus márgenes.

En el dispositivo participan efectivos de la Polícia Marítima de Caminha, la Comandancia Naval del Miño, el proyecto SeaWatch, los Bomberos Voluntarios de Caminha y Vila Nova de Cerveira, además de una embarcación del NRP Río Miño y varias embarcaciones particulares que colaboran en las labores de rastreo.

Por parte de Galicia se han movilizado numerosos recursos, entre ellos una embarcación de la Armada Española, Salvamento Marítimo, el Servizo de Gardacostas de Galicia, que desplazó el helicóptero Pesca I, los Bomberos do Baixo Miño, el GES de A Guarda, la Guardia Civil y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de O Rosal.

En las tareas de búsqueda, la Guardia Civil participa con agentes del Seprona y patrullas terrestres que rastrean la orilla gallega del Miño. A Guarda, situada frente a Caminha, se encuentra en la desembocadura del río, una zona en la que las fuertes corrientes y la influencia de las mareas pueden complicar las labores de búsqueda. Por el momento, el operativo continúa activo sin que haya trascendido el resultado de las labores de localización.