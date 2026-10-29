El CES analizará los incendios, el empleo rural y la industria

El presidente del Consello Económico e Social (CES) de Galicia, Manuel Pérez, avanza que este organismo prepara informes para 2027 en el que se analizarán los incendios forestales, los retos de incorporación de mano de obra en el medio rural y medidas de desarrollo del sector industrial manufacturero. Además, está próximo a terminar un dictamen sobre la situación de la dependencia en la comunidad. Así lo expuso en su comparecencia en la Comisión de Economía e Orzamentos del Parlamento gallego en la que presentó las cuentas del CES para 2027, que serán 1.172.650 euros, un presupuesto “contenido”. Garantiza que este presupuesto supone “asegurar y garantizar el funcionario ordinario” para desarrollar “con rigor, independencia de criterio y utilidad pública” su trabajo.

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Al respecto, Manuel Pérez expuso, entre las principales partidas, un alza del 3% de las transferencias corrientes con las que atender compensaciones vinculadas a la participación de organizaciones del CES y para la retribución de trabajos externos especializados. También reflexionó sobre la intención del CES de no ser “únicamente una institución que elabora documentos”, sino “mejorar la calidad de toma de decisiones para que sigamos combinando la experiencia directa de los organismos representados en el Consello”. Paralelamente, avanzó que la reunión del Comité de Orientaciones de la Red Transnacional Atlántica (RTA), en la que participa el CES, tendrá lugar en Galicia en el primer trimestre de 2027.

Durante el debate, Patricia Iglesias (PSdeG) abogó por que el CES tenga una función no solo de emitir dictámenes, sino de “mejorar políticas públicas”. La diputada socialista también explicó que le “preocupa” que una parte de la actividad del CES “pueda depender de contrataciones externas para estudios”, tanchando de “muy condescendiente” sus informes. A renglón seguido, Ramón Fernández Alfonzo (BNG) se mostró partidario de reforzar materialmente y el personal del CES. También avisa que se busca secundarizar al CES en favor de otros organismos creados “ad hoc”, como la mesa de diálogo social.

Bodega familiar

Asimismo, el diputado nacinalista cargó contra el conselleiro de Emprego, José González, por defender la honorabilidad de la bodega de su familia en la sanción por contratar a migrantes de forma irregular mientras acusaba a los trabajadores de “delincuentes”, dice.

En cambio, Noelia Pérez (PP) acusó al diputado del Bloque de hacer una “representación teatral” con el caso del conselleiro de Emprego y de “sobreactuar sin aportar nada nuevo”. En su turno de réplica, el presidente del CES dijo que tiene “entendido” que el caso de la bodega de la familia del conselleiro “está sub iudice”, a la vez que defiende que José González está “desvinculado de la empresa y no son ellos los que contratan y acuden a una ETT”, por lo que en la bodega “se sintieron estafados”.

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Finalmente, Manuel Pérez consideró que el Gobierno gallego siempre “le hace caso a las opiniones y dictámenes” del CES.