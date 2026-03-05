Condenan a un guardia civil en Monforte por acoso sexual

Un brigada de la Guardia Civil destinado en Monforte de Lemos ha sido condenado por un delito consumado de abuso de autoridad en su modalidad de acoso sexual. La sentencia del Tribunal Militar Territorial de A Coruña establece seis meses de prisión y suspensión militar de empleo durante el tiempo de condena, además del pago de una indemnización de 4.170,50 euros a la víctima por los daños psíquicos provocados tras enviar mensajes de contenido sexual a una subordinada a través de WhatsApp.

Los hechos ocurrieron en febrero de 2023, cuando tanto el condenado como la víctima prestaban servicio en la plana mayor de la compañía de la Guardia Civil en Monforte. Según recoge el fallo, conocido ayer, el brigada realizaba habitualmente “comentarios con doble intencionalidad o distendidos o que pudieran tener una segunda interpretación con alguna connotación de carácter sexual”. En varias ocasiones, el agente remitió a su subordinada mensajes de naturaleza sexual explícita durante el horario laboral.

Entre el material enviado figuraba el conocido dibujo del hombre de Vitrubio de Leonardo Da Vinci, modificado con “una imagen semejante representando a una persona desnuda sobre otra”, que el tribunal califica de meme con el objetivo de “hacer un requerimiento sexual”. Pese a que la guardia civil le contestó que “no le mandara guarradas”, ese mismo día recibió un vídeo en el que, tras verse la imagen de un incendio, aparecía “una mujer gritando mientras es penetrada violentamente por un hombre con su pene”.

El tribunal considera que este material tuvo “la aptitud para provocar” en la agente “una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante”. La sentencia subraya que se trata de una proposición sexual efectuada por un superior jerárquico respecto a una subordinada directa, conducta llevada a cabo en horario laboral. Califica la actuación del brigada como una “conducta claramente atentatoria a la dignidad y libertad sexual de la guardia civil”

El fallo declara la responsabilidad civil subsidiaria del Estado para el pago de la indemnización, al haberse producido los hechos durante el desempeño de las funciones profesionales del condenado.