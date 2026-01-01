Galicia refuerza su personal de asistencia sanitaria por la demanda de Año Nuevo

La Fundación Pública Urgencias Sanitarias de Galicia-061 refuerza, un año más, su personal de la Central de Coordinación para garantizar que la asistencia sanitaria a las urgencias y a las emergencias sea acomodada ante la previsión del incremento de la demanda sanitaria durante las fechas navideñas.

Esto supone que habrá un facultativo más en los turnos de noche (de 22,00 a 8,00 horas), las noches de 31 de diciembre y 5 de enero, así como en los turnos de mañana y tarde de los días 31 de diciembre y 1, 5 y 6 de enero. Respecto al personal de gestión telefónica, el servicio se refuerza con un teleoperador más en el turno de la noche de 31 de diciembre.

En un comunicado explican que el refuerzo responde a los análisis de incremento de llamadas en estas fechas con el objetivo de agilizar la consulta sanitaria y optimizar la gestión de los recursos para la atención de las emergencias.

Navidad 2024/2025

La pasada Navidad, la Central de Coordinación del 061 de Galicia recibió un total de 24.735 llamadas de demanda sanitaria, que generaron 20.161 procesos asistenciales. De los 20.161 procesos asistenciales generados, el 33% se resolvió sin movilización de recursos y el 67% restante necesitó de la movilización de algún recurso (visita domiciliaria de médico o enfermero de atención primaria, transporte urgente y/o emergencias).

De los procesos asistenciales en los que la Central de Coordinación estimó necesario la movilización de algún recurso, en un 56% se trató de emergencias sanitarias y en el 44% de transporte urgente. En total se movilizaron 13.352 recursos.

En este período los principales motivos de demanda sanitaria de la Central de Coordinación fueron: alteración de consciencia, problemas respiratorios, dolor, caídas, mareos y accidentes de tráfico. En relación con los accidentes de tráfico, en este período fueron atendidas 331 llamadas que generaron 245 asistencias sanitarias, en las que fueron atendidas 327 personas, de las cuales seis fallecieron en el punto del incidente.

En el caso de las intoxicaciones, entre el 24 de diciembre de 2024 y el 6 de enero de 2025, los profesionales de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 atendieron 472 personas, de las que 418 fueron asistidas por intoxicaciones de alcohol y 54 por consumo de drogas.