La IA tensiona la búsqueda de vivienda en Galicia

El aumento de las estafas en la búsqueda de vivienda o habitación en los últimos años es una realidad y se debe, en parte, a la llegada de herramientas como la inteligencia artificial a los portales digitales de anuncios de pisos.

Relacionado Las protestas por la vivienda vuelven a recrudecerse en Portugal

Desde imágenes falsas y modificadas, a voces clonadas o “chatbots” que responden a decenas de personas simultáneamente, la IA pone en jaque a diario a personas de todas las edades que buscan piso. En un contexto de crisis habitacional, los estafadores, asociados en redes o en solitario, utilizan plataformas como Idealista, Airbnb o Milanuncios para captar a sus víctimas.

Según explicó Jose Torres, miembro del Equipo de Investigación Tecnológica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Pontevedra, las ciberestafas se han disparado “considerablemente” en los últimos años y A Coruña y Pontevedra son las provincias gallegas más afectadas.

Aunque el modus operandi más habitual son los “anuncios copiados”, en los que los estafadores clonan publicaciones reales de portales web y ponen dicha vivienda un 30 o 40% más barata de lo que originalmente se oferta para generar “urgencia” en las personas interesadas, la IA ha ganado peso en los fraudes virtuales.

Los estafadores utilizan generadores de imágenes, como “Midjourney” o “Stable Difussion”, para diseñar viviendas hiperrealistas, que parecen sacadas de un “catálogo”. “Cuando tu ves que no hay cables, no ves un radiador, que la cama no tiene arrugas. Se denomina efecto catálogo, lo hacen todo muy perfeccionista para dar esa confianza”, expuso Torres.

Habilidades

Además, estas herramientas permiten redactar correos, descripciones de anuncios y mensajes de Whatsapp a varias personas al mismo tiempo; clonar voces reales, para trasladar mensajes a su gusto; publicar reseñas falsas o generar documentación, como contratos de trabajo o nóminas -cuando es una estafa dirigida a los propios caseros-.

Si bien fuentes de la la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal y, concretamente, del Grupo de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional expusieron que no tienen constancia de casos de fraudes con imágenes falsas en Galicia, si que son conocedores de este nuevo método delictivo y de que presenta una incidencia “al alza”.

Dentro de las víctimas, el grupo más vulnerable son los jóvenes y los estudiantes universitarios, debido a que, ha apuntado Torres, cuentan con poca experiencia buscando piso y están acostumbrados a gestionar todo por el móvil. Encima, el estafador “utiliza presión psicológica” diciendo que hay otros estudiantes interesados o que debe abonar una reserva en ese momento para no perder el piso.

Relacionado La compraventa de vivienda apunta a otro año de récord en Ourense

Igualmente, tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional también apuntaron a otros grupos vulnerables, como son las familias en riesgo de vulnerabilidad o los turistas que vienen en verano a localidades como Baiona, Sanxenxo y Nigrán, realizando la reserva del alojamiento a distancia -mediante aplicaciones como Airbnb.