Infografía | Galicia frena las bebidas energéticas: así es el cóctel de estimulantes

A pesar de la ligera bajada en el consumo juvenil reflejada en el informe ESTUDES 2025 (38,4%), la preocupación por el impacto de las bebidas energéticas en la salud ha impulsado a Galicia a alzarse como la comunidad pionera en España con la aprobación de la Ley 6/2025, que entrará en vigor el próximo 7 de marzo. Esta normativa, que se adelanta a la regulación estatal impulsada por Consumo, marca un hito al prohibir por primera vez la venta y el consumo de estas bebidas a menores de 18 años, equiparándolas legalmente al alcohol. Al obligar además a los comercios a separarlas físicamente de los refrescos y restringir severamente su publicidad, el modelo gallego, que regula también vapeadores y adicciones tecnológicas, se consolida como el referente legislativo nacional para frenar el acceso de los adolescentes a productos con alto contenido estimulante.

Infografía. | La Región

4 de cada 10 estudiantes españoles de 14 a 18 años han consumido bebidas energéticas en el último mes según los datos de ESTUDES. Es fundamental notar que, tras años de subida, el consumo ha bajado en el último informe: tras el pico máximo de 2023 (47,7%), se registra un descenso de casi 10 puntos en el consumo general, Las cifras de 2025 son las más bajas registradas desde 2016.