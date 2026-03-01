REFERENTE LEGISLATIVO NACIONAL
Infografía | Galicia frena las bebidas energéticas: así es el cóctel de estimulantes
REFERENTE LEGISLATIVO NACIONAL
A pesar de la ligera bajada en el consumo juvenil reflejada en el informe ESTUDES 2025 (38,4%), la preocupación por el impacto de las bebidas energéticas en la salud ha impulsado a Galicia a alzarse como la comunidad pionera en España con la aprobación de la Ley 6/2025, que entrará en vigor el próximo 7 de marzo. Esta normativa, que se adelanta a la regulación estatal impulsada por Consumo, marca un hito al prohibir por primera vez la venta y el consumo de estas bebidas a menores de 18 años, equiparándolas legalmente al alcohol. Al obligar además a los comercios a separarlas físicamente de los refrescos y restringir severamente su publicidad, el modelo gallego, que regula también vapeadores y adicciones tecnológicas, se consolida como el referente legislativo nacional para frenar el acceso de los adolescentes a productos con alto contenido estimulante.
4 de cada 10 estudiantes españoles de 14 a 18 años han consumido bebidas energéticas en el último mes según los datos de ESTUDES. Es fundamental notar que, tras años de subida, el consumo ha bajado en el último informe: tras el pico máximo de 2023 (47,7%), se registra un descenso de casi 10 puntos en el consumo general, Las cifras de 2025 son las más bajas registradas desde 2016.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
REFERENTE LEGISLATIVO NACIONAL
Infografía | Galicia frena las bebidas energéticas: así es el cóctel de estimulantes
DÚAS DÉCADAS
A ciberseguridade centra Galiciencia
Lo último
CASI 23.000 JÓVENES NO EMANCIPADOS
Los hogares de Ourense: con hijos adultos a cargo y sin apenas bebés
TRAZADO HORIZONTAL
Sexo, feminismo y demagogia