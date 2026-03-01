Se busca perdedor/a

O Rei Pelé, el inolvidable astro del fútbol, con indisimulada ironía, manifestó que "en las encuestas salgo más conocido que Jesucristo". El sondeo publicado por La Región determina que a Gonzalo Pérez Jácome, alcalde, lo conoce el 99% de los encuestados. Le identifican como a Dios y casi tanto como a Pelé. El muestreo concluye que con todo lo desnortada que está la ciudad está todo bien tal como está. Ese es el resumen porque en el reparto de concejales apenas hay cambios sobre las elecciones del 2023, aunque hay ciertos matices que apunten a un desgaste de Jácome sin que por los partidos de la alternativa saquen réditos, a salvo del crecimiento vegetativo del BNG. Creo que la gran encuesta en Ourense está por hacer, la que estudie al electorado ourensano, que fije en un estudio científico el nulo grado de exigencia a sus representantes. Más allá de la distribución de concejales, que suena a reparto de golosinas (no de responsabilidades) la encuesta de La Región revela lo fácil que es convencer al ourensano medio de que come solomillo cuando es casquería. A mí todo esto se me parece a las promociones de los programas de las teles del género true crime: "Asesinos de América", "Un cadáver en el sótano", "Durmiendo con su asesino" o "Mi vida con 300 kilos". Y tienen su audiencia, que conste. Pero, hagamos un esfuerzo por creernos las encuestas, esta y las demás. En Ourense no se atisba cambio alguno ante la próxima cita electoral de mayo del 2027, incluso puede empeorar el crédito de los postulantes. Hace dos meses el Centro de Investigaciones Sociológicas (el famoso CIS) publicó la "Encuesta sobre tendencias sociales" y en la pregunta 5 se plantea si "hace cinco años ¿tenía usted más, igual o menos confianza que ahora en los partidos políticos?" La mayoría, el 52,8 %, contestó que "más que ahora". La siguiente cuestión aborda lo mismo pero a cinco años vista: el 48,9%, el indicador más importante, concluye que confiará en los partidos políticos "menos que ahora". Ese descrédito es pienso de engorde para el populismo. Ahí echará la caña Jácome.

Creer que la pared es una puerta

La gran dama de la moda, Coco Chanel, aconsejaba "no perder el tiempo chocando contra una pared con la esperanza de convertirla en una puerta". Destila hasta ternura seguir a la oposición en el Concello a sabiendas de que están perdiendo el tiempo creyendo que alguna vez Jácome será una puerta. Si hacemos caso de los resultados de la citada encuesta, populares, socialistas y nacionalistas (estos últimos, menos) son incapaces de desgastar. A unos quince meses de las nuevas municipales todos miran el fondo de armario para buscar candidatos o candidatas proponiéndoles ser víctimas propiciatorias. Al PP le hace falta el primo de Zumosol para pasar de 7 concejales a una cifra con opciones de gobierno. En qué se ha quedado la organización que consiguió las tres únicas mayorías absolutas en la ciudad. En el partido a nivel gallego mascan lo difícil que está llegar a los gobiernos de las principales capitales, Ourense entre ellas. Mientras, dentro hay quien afila las uñas para colocarse al tiempo que se han filtrado nombres que eventualmente saltarían de los platós de la tele a la ciénaga en la que se ha convertido Ourense. Al PSOE la encuesta le da 5 ediles, incluso uno menos de los que tiene. Tiene margen para empeorar y no se descarta que lo consigan. Han hecho lo posible por seguir desconectados de su electorado, pasar más tiempo en líos internos que en ser identificados por sus votantes. Chocando contra su propia pared, creyendo que así abren una puerta.

Vaya, hay miedo en la democracia

Dice la aludida encuesta que la gente está descontenta estando contenta y suspende a los representantes a los que aprueba y no reprueba. La ciudad se ha quedado sin reflexión, ni siquiera espíritu crítico

Se murió esta semana el actor Robert Duvall. Quedó de su prontuario aquella cínica sentencia en "Apocalipse Now" haciendo del teniente coronel Bill Kilgore en la infame guerra de Vietnam: "Me encanta el olor del napalm por la mañana". También aconsejaba que "nunca dejes que el miedo te impida intentar algo que amas". El miedo y la cobardía campan en Ourense con la democracia, qué cínica coincidencia. Dice la aludida encuesta que la gente está descontenta estando contenta y suspende a los representantes a los que aprueba y no reprueba. La ciudad se ha quedado sin reflexión, ni siquiera espíritu crítico. Los partidos se han convertido en comandos de obediencia ciega, correas de transmisión del pensamiento dictado. No pierdas el tiempo pensando, ya te doy el argumento cocinado. Los sindicatos (segunda institución peor valorada, según el CIS, solo por detrás del Gobierno) se preguntan "to be or no to be" con la calavera en la mano. La patronal se ha quedado en el desiderátum recitando "virgencita, que me quede como estoy". A las entidades culturales les han llegado los achaques de la senectud creyendo que las nuevas generaciones se creen que viven en la Atenas de Galicia. Las asociaciones de vecinos están para magosto y Entroido, no para protestar por las fochancas. Los colegios profesionales se han quedado en agencias de servicios a los suyos y sin análisis de contexto (dónde están los arquitectos opinando sobre una ciudad sin planeamiento de este siglo o sobre la grave crisis de la vivienda). ¿Qué retos tiene ante sí la capital como para que se la tome en serio? El diagnóstico hace mucho que está hecho, pero nadie acierta con el tratamiento, incluso no se ve quién lo puede aplicar. "Olía a victoria, algún día esta guerra terminará", decía Robert Duvall en Apocalipse Now. Pero no deja de apestar a napalm.

Mira tú | Los arreglos Son como las fases de la luna

Imagen del socavón de Pena Trevinca | Miguel Ángel

Mira tú como las supuestas quejas de los ciudadanos de la capital por la situación de las dotaciones y espacios públicos son como las fases de la luna. Mira tú como el periódico desplegaba en portada el miércoles un titular en el que percibía que el malestar de los ourensanos por el estado de la ciudad era “creciente”. Mira tú como, una vez más, tiene más interés el periódico por la modernización de la urbe que gran parte de sus habitantes por la “menguante” conservación. Mira tú que más allá de los titulares y las vergonzantes fotos con frecuencia publicadas al común de los ciudadanos y sus representantes les parece vivir bajo la luz de la “luna llena”. Mira tú como lo de exigir mínimos arreglos se ha quedado en cosa de lunáticos. Mira tú, entonces, que lo mejor será echarse en manos de Alberti: “Luna mía de ayer, hoy de mi olvido / ven esta noche a mí, baja a la tierra / y en vez de ser hoy luna de la guerra /sé tan solo de mi amor dormido”. Mira tú.