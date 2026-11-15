Infografía | Galicia, pionera en la detección precoz de la diabetes infantil: síntomas, riesgos y tratamientos

La diabetes es una enfermedad que afecta a unas 90.000 personas en Galicia, según los datos recogidos en la infografía, y que en muchos casos pasa desapercibida hasta que aparecen los primeros síntomas o complicaciones. Para mejorar su diagnóstico, Galicia se convertirá en la primera comunidad autónoma en incorporar un cribado universal de la diabetes tipo 1 en niños, una medida prevista en los presupuestos sanitarios de 2027 que permitirá identificar la enfermedad en sus fases iniciales.

Esta patología aparece cuando el organismo no produce suficiente insulina o no consigue utilizarla correctamente, lo que provoca que la glucosa se acumule en la sangre. Aunque existen diferentes tipos de diabetes, todos requieren un adecuado control para evitar problemas de salud a largo plazo.

Los síntomas que pueden alertar de la diabetes

Entre las señales más habituales de esta enfermedad destacan la sed intensa, el cansancio, la pérdida de peso sin causa aparente, las alteraciones visuales y la necesidad de orinar con frecuencia. También pueden aparecer dificultades de concentración, hambre excesiva o una cicatrización más lenta de las heridas.

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La detección temprana resulta fundamental para reducir el riesgo de complicaciones. Una diabetes mal controlada puede afectar a distintos órganos y provocar problemas cardiovasculares, daños renales, alteraciones oculares o lesiones en el sistema nervioso.

La diabetes en Ourense: 78 fallecimientos en 2024

Los datos reflejan también el impacto de la enfermedad en la provincia de Ourense. Durante 2024 se contabilizaron 78 defunciones por diabetes, frente a las 112 registradas tanto en 2022 como en 2023. La cifra más elevada de la serie recogida en la infografía corresponde a 2016, cuando se alcanzaron los 141 fallecimientos.

En el conjunto de Galicia, A Coruña registró 328 defunciones asociadas a la diabetes en 2024, seguida de Pontevedra, con 190; Lugo, con 147; y Ourense, con 104, según la segunda estadística presentada en el gráfico.

La prevención y el control de la enfermedad pasan por mantener una alimentación equilibrada, practicar ejercicio físico, vigilar los niveles de glucosa y seguir los tratamientos prescritos. En el caso de la diabetes tipo 1, la administración de insulina es esencial.

La siguiente infografía explica de forma visual cómo actúa la insulina en el organismo, cuáles son los principales síntomas de la diabetes, qué factores favorecen su aparición y las complicaciones que puede ocasionar. También recoge la evolución de la mortalidad por esta enfermedad en Ourense y su incidencia en el conjunto de Galicia.