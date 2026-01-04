El mercado tensionado reduce la oferta y contiene los precios

Las administraciones encaran un nuevo año con la problemática de la vivienda entre las principales preocupaciones de los ciudadanos y ciudadanas y con la puesta en marcha de medidas para impulsar la protegida, facilitar el acceso al mercado de otras existentes y limitar los precios.

Mientras, desde el sector inmobiliario, consultados sobre la declaración de mercado tensionado en A Coruña -la única vigente por ahora- afirmaron que hay cierta contención de precios, pero con menor oferta de pisos de alquiler.

La Xunta considera que bajaron muy ligeramente los precios, pero desaparecieron del mercado más del 50% de las viviendas

Y es que el contexto actual es de discrepancia sobre si la declaración de mercado tensionado funciona, sea la existente en A Coruña, en estudio en Vigo y a la espera de que se concrete en Santiago, con la nueva documentación que ultima el consistorio tras alegar la Xunta que la primera estaba incompleta, algo rechazado desde el gobierno local.

“Los precios no han subido”, insistió recientemente la alcaldesa herculina, Inés Rey, al aludir a una bajada “muy ligera” frente a la Xunta, que insiste en que “la declaración de mercado tensionado no es la solución ni una medida eficaz”.

El secretario xeral de Vivenda e Urbanismo, Heriberto García, en declaraciones sostuvo por su parte que “desde su declaración bajaron muy ligeramente los precios un 0,4%, pero desaparecieron del mercado más del 50% de las viviendas en relación con los contratos firmados en el mismo período del año pasado”.

Las inmobiliarias ven que muchos propietarios, al finalizar su contrato de arrendamiento, prefieren poner la vivienda en venta

Junto a la colaboración entre administraciones, argumentó que para la Xunta las medidas pasan por otorgar garantía jurídica a los propietarios para que pongan viviendas en alquiler, además de incrementar el parque de vivienda, tanto protegida como libre. “Y se utilice como un regulador y medida de contención de los precios”, añadió.

Asociación de inmobiliarias

Desde la Asociación Gallega de Inmobiliarias (Agalin), su presidenta, Emma Martínez, sobre A Coruña se remite al Observatorio da Vivenda de Galicia, “que señala que en los cuatro meses posteriores a la declaración el número de contratos de alquiler nuevos cayó aproximadamente un 38% en comparación con el mismo periodo del año anterior y las fianzas depositadas también reflejan esa caída en actividad”.

“Es un dato que no nos sorprende ya que hemos notado que muchos propietarios, al finalizar su contrato de arrendamiento de vivienda, prefieren ponerla en venta o dedicarla al alquiler de temporada”.

“Es muy difícil calcular si hay más o menos pisos para alquilar, porque muchos de ellos no salen al circuito comercial o están publicados solo unas horas ya que hay mucha más demanda que oferta”, apostilló no obstante.

Cuestionada si ven un rebaja en los precios de alquiler en A Coruña, afirmó que “se han contenido, pero con una disminución de la oferta”. Respecto a Santiago y Vigo, y con referencia al último informe de Agalin de septiembre de 2025, indicó que la primera “ha visto aumentar con fuerza la oferta de alquiler, pero con una clara pérdida de vivienda asequible”.

Las inmobiliarias estudian la situación en Vigo y Santiago

La presidenta de la Asociación Gallega de Inmobiliarias (Agalin), Emma Martínez, sostuvo que “en Vigo, aunque el número de pisos en alquiler se ha estabilizado ligeramente en el último cuatrimestre, el mercado se ha desplazado claramente hacia precios altos: casi seis de cada diez alquileres superan los 900 euros, el crecimiento de la oferta no se traduce en alquileres accesibles, sino en una subida generalizada de precios”.

Todo esto con iniciativas municipales. En Vigo sostienen que han impulsado un Observatorio de la Vivienda, en colaboración con la UVigo, para realizar un diagnóstico y proponer medidas de correción.

A ello, añaden un plan de choque dotado con once millones para facilitar el acceso a la vivienda; el impulso de la Empresa Municipal de la Vivienda, con la gestión de construcción de pisos, y un plan para adquirir otras y bajos para vivienda pública.

Mientras en A Coruña insisten en la cooperación entre administraciones en esta materia y en avanzar en el proceso iniciado de promoción de vivienda para colectivos con más dificultades, en Santiago avanzan para solicitar de nuevo a la Xunta la declaración de mercado residencial tensionado, tras entender por parte de esta que la primera no aportaba todo lo necesario, algo cuestionado desde el consistorio.

Así, para el 12 de enero convocó una reunión de la mesa sectorial de vivienda para evaluar la nueva documentación, “ya preparada” y presentarla, una vez pasado el plazo de exposición pública y alegaciones.