Un problema técnico de Facenda ocasiona retrasos en el pago a los usuarios de la dependencia

Sede de Facenda, en la Praza da Imprenta. En uno de los árboles se ve un cartel indicador. (XESÚS FARIÑAS)

Un problema técnico de la Consellería de Facenda ha ocasionado retrasos en el pago del mes de enero a usuarios de la dependencia de la Comunidad.

Tal y como ha confirmado la Consellería de Política Social, algunos particulares han contactado preguntando si había pasado algo al ver que la cuantía todavía no había llegado.

Por su parte, Facenda, consultada por Europa Press, ha explicado que el problema se solucionará previsiblemente a principios de la próxima semana, momento en el que se efectuará el pago.