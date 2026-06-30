Rueda pide un órgano común en el plan de fondos de la UE

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante su intervención en la Comisión Mixta de la UE.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, propuso desde el Congreso la creación de un mecanismo “ad hoc” para la elaboración del plan nacional de fondos de la Unión Europea, en el que estén presentes de la misma manera el Gobierno central, las comunidades autónomas y las entidades locales. Así se pronunció Rueda, que fue hasta ahora el presidente de la delegación española del Comité de las Regiones, durante su intervención en la Comisión Mixta (Congreso y Senado) de la Unión Europea.

El mandatario gallego reivindicó la postura común que selló la delegación española en el Comité de las Regiones

Desde aquí, el mandatario gallego reivindicó la postura común que selló la delegación española en el Comité de las Regiones, denominada como “Declaración Galicia”, en la que se apela a la revisión de la propuesta de la Comisión Europea para el próximo marco financiero plurianual 2028-2034. Después de enumerar los “riesgos” que, a su juicio, supone la centralización de estos fondos, Rueda propuso al Gobierno este mecanismo “ad hoc” teniendo en cuenta que el Ejecutivo central es el que tiene la interlocución con la Unión Europea.

“Queremos trabajar con el Gobierno de nuestro propio país en la elaboración de este futuro plan nacional, en el que las comunidades autónomas y las entidades locales participemos en condiciones de igualdad real”, defendió Rueda. Según expuso, sería un “espacio de decisión compartida” para negociar y coordinar estrategias desde el inicio para “evitar conflictos a posteriori”.

También hizo un llamamiento a repensar las conferencias sectoriales para que no sean un mero foro de intercambio de información, sino “impulsar una nueva cultura de negociación y coordinación que esté a la altura de los desafíos”.

Rueda hizo un balance del “intenso” año en el que ha estado al frente de la delegación española del Comité de la Regiones

Comité de la regiones

De tal forma, Rueda hizo un balance del “intenso” año en el que ha estado al frente de la delegación española del Comité de la Regiones, que concluyó y que ahora cede al presidente de Aragón, Jorge Azcón, quien afrontará “un periodo todavía más intenso de final de las negociaciones”. Así, reivindicó la “Declaración Galicia” en la que las comunidades piden un presupuesto “ambicioso, equilibrado y justo” para el futuro periodo, así como una gestión descentralizada de los fondos europeos.

En detalle, el mandatario gallego hizo una defensa de los fondos de cohesión, ya que opina que no se puede “acabar con algo que ha funcionado”, para lo cual puso como ejemplo el avance en convergencia “increíble” en más de 20 puntos enla comunidad gallega en los últimos 20 años.

“Invertir más en defensa, vivienda o inmigración, no lo discutimos, no puede suponer invertir menos en cohesión, agricultura o pesca”, advirtió el también líder del PP gallego.