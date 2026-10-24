La Xunta impulsará una red gallega de refugios climáticos

La Xunta de Galicia impulsará la creación de una red gallega de refugios climáticos con el objetivo principal de identificar, conectar y hacer fácilmente reconocibles los espacios públicos preparados para proteger a la población durante las olas de calor. Durante su visita este sábado a Oroso (A Coruña), la conselleira Ángeles Vázquez explicó que esta red tendrá una dimensión práctica y ecológica, prestando especial atención a la conservación y la conectividad.

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La iniciativa, que se impulsará el próximo año, contará con un presupuesto de 2.88 millones de euros. Asimismo, Vázquez confirmó que en 2027 habrá una nueva convocatoria para financiar actuaciones a escala municipal que prevengan los riesgos asociados al calentamiento global. Precisamente, el Concello de Oroso ejecutará en la plaza Alexandre Bóveda un proyecto subvencionado con 60.000 euros que incrementará en 650 metros cuadrados su zona verde.