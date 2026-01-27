La Xunta ofertará 308 plazas para que profesores mejoren su competencia lingüística

SERVICIOS PÚBLICOS
Corgos pide una “posición de país” contra la financiación
EDUCACIÓN EXTRANJERA
La directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, presentó la convocatoria de estancias en el extranjero para profesorado en 2026, con 308 plazas y más de un millón de euros de inversión. Los sindicatos CC.OO., UGT, ANPE y CIG-Ensino reclaman que la gestión sea directa y critican problemas recurrentes con las empresas adjudicatarias y el aumento presupuestario, considerado “simbólico”, así como los recortes y desequilibrios respecto a años anteriores, que dificultan la mejora de la competencia lingüística del profesorado.
El programa tiene dos modalidades: integración en centros escolares de Canadá, Francia o Portugal durante dos semanas, y cursos de formación en Reino Unido, Francia, Portugal o Alemania en julio. Las solicitudes se harán en la sede electrónica de la Xunta, con un plazo de 15 días para presentarlas y se espera que los docentes elaboren una memoria final de su experiencia.
