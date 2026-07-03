Fiestas gastronómicas en Galicia: la cocina gallega estalla durante el verano

Galicia arranca este fin de semana una auténtica carrera gastronómica que no parará hasta bien entrado el mes de septiembre. Son más de 330 fiestas en torno a la comida y la bebida desplegadas por toda la geografía gallega. Desde Fisterra a Valdeorras, de Viveiro a Lobios no hay rincón de nuestro territorio en el que no se celebre una fiesta con mesa, mantel y viandas de todo tipo.

Y aunque hay fiestas gastronómicas a lo largo de todo el año, entre los meses de julio y agosto se concentra el mayor número de ellas. La mayoría tiene una fecha fija en el calendario, como la Fiesta de Exaltación del Pan de Cea, que se celebra el primer fin de semana de julio y es una de las que abren el calendario estival. Este año se celebra su edición trigésimo tercera. Habría sido la número 35 si la pandemia no hubiese obligado a suspender las de 2020 y 2021.

Cea presume de pan en la fiesta que exalta su producto

El primer pan con sello de origen de Europa se elabora con cuatro ingredientes: harina, agua, sal y el fermento, que se realiza con la masa madre. La fiesta de este año viene acompañada de una degustación de productos del mar y la conselleira de ese ramo, Marta Villaverde, será la pregonera de esta edición.

El mismo fin de semana se celebra en A Guarda su Fiesta de la Langosta y la Cocina Marinera, que arranca el viernes a mediodía. Edición número 34 de una fiesta en la que se puede degustar langosta a precios asequibles, tanto entera como en elaboraciones como croquetas, ensaladilla, además de nécoras, percebes, camarones…

La primera empanada de la temporada se comerá este domingo en Entrimo. Se trata de la Fiesta de Exaltación de la Empanada de Forquellas y la Carne de Cachena. La forquella es un tipo de embutido que se elabora únicamente en Entrimo y al igual que su singular empanada. El menú de la comida popular (20 euros) incluye ración de empanada de forquellas, carne cocida de cachena, bica, pan y vino. Se celebra en el polideportivo de Entrimo.

El día de San Benito, 11 de julio, A Merca celebra su Festa do Porco ó Espeto, con un menú que además del producto protagonista incluye empanada, bica, bebidas y café por 30 euros. Ese mismo fin de semana, en Vigo hay dos citas con la gastronomía del mar: el Festival Arvi do Peixe, en los stands montados a tal efecto en los Jardines de Elduayen, y la Festa da Cigala, que emigró de Marín, la villa en la que nació y se celebró la mayor parte de su historia, a Vigo después de la pandemia. Y en Mugardos, en la ría de Ferrol, la Festa do Polbo, donde se puede degustar la receta del pulpo a la mugardesa, que se cuece como el de A Feira, pero además de pimentón, aceite y sal, lleva cebolla y cachelos.

El tercer fin de semana de julio estará dedicado en O Rosal a la celebración de la trigésimo quinta edición de la Feria del Vino de O Rosal. Además de degustar vinos de esa subzona, los más afamados son los que ensamblan albariño con caíño blanco y loureira, que allí llaman marqués (también hay rosales que incluyen treixadura y godello), la fiesta cuenta con un amplio programa de actividades musicales, lúdicas y enogastronómicas.

Si nos vamos a la Costa da Morte podremos disfrutar de la Festa do Percebe do Roncudo, el sábado 18, con degustación de percebes a precios asequibles (30 a 35 euros la ración), pulpo, churrasco y otras viandas. Ese mismo día, en Viveiro se celebra la Festa da Merluza do Pincho de Celeiro, con degustación de este pescado en recetas como empanada, salpicón, caldeirada, salsa verde y la popularísima “Especial Penalba”, acompañada con una guarnición de almejas y gambones.

Las cuatro más importantes del último fin de semana de julio se celebran en Moraña, Teis (Vigo), Trives y Garabás (Maside). Moraña y Trives compiten en veteranía por sus dos fiestas. La del Carneiro ó Espeto de Moraña cumple 57 ediciones el último domingo de julio y ha pasado de ser una jornada gastronómica a contar con un programa de actividades que arranca el primer fin de semana del mes.

Comida popular de Garabás.

La del Chuletón de Garabás alcanza este año su número 26 y ofrece al comensal un chuletón de ternera de 650 gramos con pimientos, patatas, pan y vino por 24 euros. Cualquiera de ellas hará disfrutar a los más carnívoros. La Festa da Bica de Trives celebra su quincuagésimo tercera edición con una comida popular por 25 euros (15 para mayores de 65 años y 10 para menores de 12 años) en la que este postre será el gran protagonista. Una magnífica ocasión, además, para regresar a casa con una buena bica.

Las mejores imágenes de la Fiesta de la Bica | Lucía Otero

Si julio llega bien surtido, agosto no le queda a la zaga. Son más de 160 fiestas y solo el primer fin de semana se concentran algunas de las más importantes. Por ejemplo, las dedicadas a cuatro de los cinco pimientos con sello de origen. El sábado 1 de agosto en Herbón, la del pimiento de esa parroquia y denominación de origen. También se celebra el mismo sábado la Festa do Pemento de Mougán, en la parroquia del mismo nombre del concello lucense de Guntín, con degustación de pimientos y churrascada.

Un día antes, el 31 de julio, comienza la del Pimiento de Arnoia, que se prolonga hasta el domingo en el parque de A Queixeira, con degustación de pimientos fritos y otras actividades. El domingo día 2, toma el relevo la Feira do Pemento de Oímbra, con feria de productos de la huerta y comida popular, además de degustación y venta de sus singulares pimientos de color verde pálido.

Y no son las únicas fiestas de ese primer fin de semana: en Cambados se celebra la edición número 74 de la Festa do Viño do Albariño, la decana de todas las fiestas enogastronómicas de Galicia. En Mugueimes (Muíños), la Festa das Sopas de Burro Canso e Galo Pica no Chan; en la Illa de Arousa, la Festa do Mexillón; la Festa das Covas en Vilamartín de Valdeorras y la Feira do Bonito de Burela, en esa localidad de A Mariña lucense.

Agosto nos deparará anguilas en Castrelo de Miño el día de Nuestra Señora de las Nieves (5 de agosto), empanadas en Bandeira y en Allariz, el tercer sábado de agosto. Callos limiaos en Lobios el domingo siguiente y pan de millo en Cabral (Vigo) el último domingo del mes. Pero antes de que llegue esa fecha hay otras citas enogastronómicas.

La primera, la 64 Festa do Pulpo de O Carballiño, declarada de interés turístico internacional, es la más concurrida de todas, hasta tal punto que se ha extendido su programación prácticamente a lo largo de todo agosto, siendo su día más relevante el domingo 9 de agosto. Ese mismo fin de semana Verín acoge la Feira do Viño de Monterrei. El fin de semana siguiente A Cañiza celebra la Festa do Xamón, que alcanza su edición número 60. Y el último fin de semana de agosto Salvaterra de Miño acoge la sexagésimo séptima edición de la Festa do Viño do Condado do Tea.

Las fiestas siguen hasta entrar en el otoño. Destacamos la Festa do Cordeiro de Chandrexa de Queixa, que permitirá degustar gratuitamente, el primer sábado de septiembre, cordero al espeto mientras se hace boca para la comida popular que incluye empanada de iscos (panceta y chorizo), cordero al horno, pimientos, bica, vino, café y licores por 20 euros. Le siguen la Festa do Pan en Neda, la del pulpo en la Illa de Arousa, callos en Salceda de Caselas, pimientos en Guláns, patatas en Coristanco y otras treinta y cinco fiestas más.