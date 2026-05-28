Cerdedelo, en Laza, dedica tres días de festa e culto á Virxe da Pena Tallada

AVOGADA DAS DORES DE CABEZA

A tradición da Virxe da Penatallada reunirá á veciñanza de Cerdedelo (Laza) esta fin de semana con música, actos litúrxicos e festivos

Procesión da figura da Virxe da Penatallada xunto á súa imaxe na rocha. | Asociación de veciños Cerdedelo-Pereiro

A parroquia de Cerdedelo, en Laza, revive esta fin de semana a súa tradición máis arraigada, o culto á Virxe da Pena Tallada, con tres días que combinan devoción relixiosa cunha variada oferta lúdica e musical organizada pola asociación veciñal Cerdedelo-Pereiro e a colaboración do Concello.

A lenda conta que a Virxe se lle apareceu nunha rocha -a “pena tallada”- a uns pastores, lo que propiciou que no século XIX se levantase unha ermida na súa honra a escasos metros da figura na rocha. O culto arrincou xa a principios de mes co descenso da imaxe á igrexa e agora a parroquia honra a figura levándoa varias veces en procesión sobre un carro ata a capela, onde permanece o resto do ano protexendo aos devotos das dores de cabeza.

Os festexos arrancan este venres 29 cunha pancetada gratuíta no bar da comisión amenizada por Serafín Carballo e Cía e a orquestra Saudade. O sábado 30 comezará cunha alborada da charanga NBA. Ás 12,30 horas será a misa solemne e a procesión ata a ermida de Nosa Señora da Pena Tallada, amenizada pola coral Beato Sebastián Aparicio da Gudiña. Ao rematar, haberá sesión vermú con pulpeira e música. Xa pola tarde, a coral ofrecerá ás 17,00 un concerto cun repertorio especial na igrexa parroquial. A velada pecharase cunha verbena coa orquestra Alabama.

O domingo 31 iniciarase coa alborada de Feiticeiros do Son, misa e procesión ao mediodía na capela de Penatallada. Tras unha nova sesión vermú e o posterior xantar, o broche de ouro das festas chegará cunha última alborada.

