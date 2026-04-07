"Más de 14 millones de iraníes están dispuestos a sacrificar sus vidas para defender Irán"

"Más de 14 millones de valientes iraníes han declarado hasta ahora su disposición a sacrificar sus vidas para defender Irán", ha asegurado el presidente del país, Masud Pezeshkian, a pocas horas de que termine el plazo dado por Trump para que Teherán reabra el estrecho de Ormuz o, en su lugar, se enfrente a duros ataques contra su infraestructura civil y energética.

Sin concretar cómo o por qué ha hecho esa estimación de dispuestos, en un país con más de 90 millones de habitantes, el presidente se ha incluido —a través de sus redes sociales— entre los que renunciarían a su propia vida en defensa de Irán. "Yo también he sacrificado mi vida por Irán, lo sigo haciendo y lo seguiré haciendo", ha concluido su publicación.

Sus palabras llegan después de más de 2.000 fallecidos en los ataques de Estados Unidos e Israel sobre la república islámica, entre los que se encuentra el anterior líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, varios ministros y altos cargodos de las fuerzas armadas.

A última hora de ayer, mientras Trump avanzaba la posibilidad de tener que "destruir el país entero", Irán remitía a Washington —a través de Pakistán— una contrapropuesta enfocada a instaurar una paz definitiva. No obstante, su planteamiento ya fue rechazado por la Casa Blanca. El plazo para lanzar el gran ataque que ha anunciado Estados Unidos concluye hoy a las 20 horas en la costa este de Estados Unidos.