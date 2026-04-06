Irán responde a Estados Unidos que no acepta un alto el fuego temporal

A menos de 24 horas para que concluya el último plazo dado por Trump a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz y, de este modo, evitar la destrucción que planea para su infraestructura civil, las autoridades de la república islámica han rechazado acordar un alto el fuego temporal.

Su contrapropuesta, argumentada en un documento de diez puntos difundido a través de la agencia de noticias oficial, Irna, parte de la base de que Estados Unidos e Israel deben poner fin a los ataques contra su país de forma definitiva. Y, entre sus exigencias para llegar a este punto, figura tanto el fin de las sanciones como la reconstrucción del país y la asunción de un nuevo protocolo para el paso por el estrecho de Ormuz. De hecho, a lo largo de los últimos días, las autoridades iraníes ya dejaron claro que esta ruta comercial no volverá a ser un paso de libre navegación y, con ese espíritu, ya está abordando con Omán la vía para regularlo.

Ese decálogo ya ha sido trasladado por Teherán a Washington a través de Pakistán, país que está ejerciendo como mediador en las conversaciones indirectas.

El telón de fondo de esta negociación no oficial es la desconfianza que reina en Irán a respecto de Estados Unidos, pues decidió el pasado 28 de febrero lanzar sus ataques contra el país centroasiático —de la mano de Israel— al mismo tiempo que se estaban llevando a cabo negociaciones sobre el programa nuclear iraní. Además, se trata de una operación similar a la que tuvo lugar en verano de 2025, cuando la Casa Blanca optó por secundar los planes de Tel Aviv y lanzar una oleada de bombardeos sobre la república islámica a pesar de las conversaciones en marcha; si bien en aquel momento Irán no contraatacó como ahora sí ha hecho.

Así pues, en este contexto de guerra regional que afecta ya a prácticamente todo el golfo Pérsico, el anunciado bloqueo del estrecho de Ormuz —con el consiguiente incremento de los precios del petróleo— ha derivado también en una sacudida económica para buena parte de los países del mundo.