Trump niega que atacar infraestructura de Irán sea un crimen de guerra: "Son animales"

No habrá más aplazamientos. Mañana concluye el ultimátum de Trump, y si mañana las autoridades de Irán no han reabierto a la navegación el estrecho de Ormuz, el país será escenario de un duro ataque contra su infraestructura civil; algo expresamente prohibido por el derecho internacional. No obstante, el mandatario de Estados Unidos, que más de una vez ha hecho gala de no sentirse concernido por este código, ha negado hoy que dejar a los ciudadanos sin electricidad y sin vías para escapar sea una vulneración de la ley. "Son animales", ha dicho sobre los líderes de un país que asesinaron a miles de personas para reprimir unas protestas, y ha zanjado: "lo que es un crimen de guerra es permitir que un país enfermo con un liderazgo demente tenga un arma nuclear".

Valiéndose de ese argumento, el inquilino de la Casa Blanca ha cifrado en 45.000, o incluso 60.000, las personas que perdieron la vida en las protestas contra el gobierno iraní a causa de la represión perpetrada por las fuerzas del orden; si bien fueron algo más de 3.000 las muertes confirmadas oficialmente y unas 7.000 las calculadas por distintas organizaciones de defensa de los derechos humanos. Además, ha vuelto a justificar su decisión de enviar "muchas armas" a los manifestantes, alegando que su pretensión era que estuvieran preparados para "contraatacar" y "hacer frente a los matones" del régimen.

Dicho esto, aunque ha reivindicado que "la guerra va de una sola cosa: que Irán no tenga armas nucleares", en el tradicional encuentro con la prensa al término de la Pascua, Trump ha mantenido el foco en la necesidad de que se reabra el estrecho de Ormuz y apaciguar así el mercado del petróleo. De no lograr que a lo largo de las próximas 24 horas se dé esta circunstancia, no descarta que deba "destruir el país entero". "Irán ya no es tan fuerte como hace un mes. Pronto lo vamos a ver, ¿verdad?", ha ironizado, a la vista de la negativa de Teherán a firmar un alto el fuego.

En concreto, las autoridades iraníes se han negado a asumir los términos que Washington les ha hecho llegar a través de Pakistán para poner la guerra en pausa, y le han devuelto un documento con diez puntos de contrapropuestas. La principal idea es que la república de los ayatolá rechaza un armisticio temporal y únicamente trabaja con la idea de instaurar una paz definitiva, algo que, en todo caso, tendría que llegar teniendo en cuenta sus propias condiciones: la reconstrucción del país tras los ataques, la retirada de las sanciones económicas y la asunción del nuevo protocolo de paso por Ormuz en el que está trabajando junto con Omán.

Este planteamiento "no es lo bastante bueno, pero es un paso muy relevante", ha respondido Trump, después de semanas de contradicciones sobre la existencia o no de negociaciones o conversaciones entre Estados Unidos e Irán. Y, mientras Irán solo ha admitido contactos indirectos a través de Pakistán, hoy el magnate neoyorquino se ha mantenido en que sus actuales autoridades "están negociando de buena fe". "El grupo de personas con el que estamos negociando ahora no está tan radicalizado y creo que son mucho más listos que los anteriores lunáticos", ha subrayado, a pesar de que ayer mismo se refirió a los actuales responsables de la reapertura del estrecho como "locos cabrones".