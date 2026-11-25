Daños en la torre del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí a causa de un ataque de los hutíes

Arabia Saudí y los rebeldes hutíes han vuelto a cruzar ataques a ambos lados de la frontera con Yemen. El enfrentamiento, reavivado al calor de la guerra en Irán, llega ya a suelo saudí, con las infraestructuras de transporte y las refinerías convertidas en blanco de la insurgencia, a pesar de los esfuerzos de Riad de buscar una salida diplomática a un conflicto abierto en 2022.

Relacionado El aeropuerto principal de Arabia Saudí pierde uno de cada cinco pasajeros por el conflicto regional

A lo largo de esta madrugada, la coalición internacional liderada por Arabia Saudí ha lanzado una oleada de bombardeos contra diversas posiciones de los hutíes en Yemen, incluidos el puerto y el aeropuerto internacional de la ciudad costera de Hodeida, en represalia por un ataque previo con drones sobre el centro financiero de Riad.

Tras instar a la evacuación de la población civil, ha atacado la infraestructura y otros objetivos en varias zonas controladas por los hutíes, dejando —según la agencia de noticias vinculada a la insurgencia— al menos una persona muerta y varios heridos.

En respuesta a esa "brutal agresión", como la han calificado los rebeldes de Yemen, han lanzado un nuevo ataque contra otro rascacielos en el distrito financiero de la capital de Arabia Saudí y una refinería de Ras Tanura, en el este del país.

Después de estos bombardeos, y en medio de nuevas amenazas de ataques sobre el puerto de Jeddah, el portavoz de los hutíes ha dejado claro que continuarán con las operaciones militares "por todos los medios posibles" hasta que Arabia Saudí "levante el asedio".