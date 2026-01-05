Bruselas pide que la transición en Venezuela incluya a la oposición al chavismo

La Unión Europea apuesta por interpretar la intervención de Estados Unidos en Venezuela como una "oportunidad" para llevar a cabo una transición hacia la democracia en el país latinoamericano, que debe incluir a los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González.

Así lo ha dicho la portavoz de Exteriores de la UE, Anitta Hipper, quien ha puesto en valor el papel de ambos opositores por su "lucha incansable" a favor de la democracia y del respeto a los derechos humanos, así como por el hecho de que la candidatura encabezada por González en 2024 recibió el apoyo de "millones" de venezolanos. De hecho, sus estimaciones internas le conferían una victoria en las urnas que fue negado por las autoridades, aunque las actas de esos comicios nunca vieron la luz.

Frente a esta visión, el presidente Trump ya ha señalado a la vicepresidenta Delcy Rodríguez como sucesora de Nicolás Maduro —y este mismo lunes juró el cargo—, al tiempo que ha descartado contar por el momento con la oposición por entender que no cuenta con respaldo suficiente dentro de Venezuela.

Previamente, Edmundo González había hecho un llamamiento al ejército venezolano para ser reconocido como presidente, a pesar de que el Tribunal Supremo de Venezuela había designado ya a Delcy Rodríguez como mandataria en funciones. Del mismo modo, pidió la liberación de los presos políticos venezolanos; una opción que también Trump ha desdeñado por lo de ahora.

Así las cosas, Delcy Rodríguez ha sido investida presidenta de Venezuela y ha jurado el cargo ante la Asamblea Nacional. Hace apenas unas horas que garantizó a Estados Unidos "trabajo conjunto" después de que el secretario de Estado de la potencia norteamericana anticipase "más cooperación" de Washington con Caracas una vez apresado Nicolás Maduro.