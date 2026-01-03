Delcy Rodríguez: “Hay un solo presidente en Venezuela y se llama Nicolás Maduro”

“Hay un solo presidente en Venezuela y se llama Nicolás Maduro”, ha asegurado su vicepresidenta, Delcy Rodríguez —a quien Trump señaló para suceder al mandatario apresado—, antes de exigir “la liberación inmediata” tanto de Maduro como de su esposa.

De hecho, ante la incursión de Estados Unidos en su país tras meses de amenazas, Delcy Rodríguez ha dejado claro que el propio Maduro pidió que, si algo llegaba a sucederle, la movilización fuese la respuesta de Venezuela.

“Pueblo a la calle activado, cuerpo de militantes en sus sitios de trabajo activado, fuerza armada nacional bolivariana activada y desplegada en todo el territorio nacional, organismo de seguridad ciudadana activado", ha planteado durante una reunión del Consejo de Defensa de la Nación, antes de proclamar el “deber sagrado” de su pueblo de “resguardar la independencia” de Venezuela.

En paralelo, la vicepresidenta del país bolivariano ha dejado claro que su pueblo está listo para “defender” sus recursos nacionales, en referencia al petróleo y los minerales. “Tenemos muy alta conciencia de lo que significan", ha remachado.