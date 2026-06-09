Bulgaria deja de suministrar armas a Ucrania: "Ya tienen suficientes"

El ministro de Defensa de Bulgaria, Dimitar Stoyanov, ha anunciado que su país dejará de suministrar armas a Ucrania, pues, desde su punto de vista, "es hora de sentarse a negociar".

Pocos días después de que Zelenski enviase una carta a Putin para proponer un encuentro entre ambos que contribuyese a negociar el fin de la guerra, algo a lo que se opuso el jefe del Kremlin, el país europeo ha decidido poner fin a su ayuda militar a Ucrania. "Ya tiene suficientes", ha dicho sobre la dotación del ejército ucraniano.

Y es que, según el ministro de Defensa búlgaro, "por mucho armamento que se acumule, lo único que se conseguirá es la pérdida de vidas humanas", por lo que ha apostado por una salida negociada a la guerra después de más de cuatro años en el frente.

"Es hora de buscar una paz justa, una paz justa que deben determinar las dos partes involucradas en el conflicto", ha añadido en una comparecencia ante los medios, convencido de que esta guerra "no se resolverá en el campo de batalla", pero sin precisar cómo se podría lograr ese acuerdo.