China advierte a Trump de que no tiene "derecho" a interferir en su comercio con Venezuela

El gobierno de China rechaza las pretensiones del presidente Trump de alterar las alianzas comerciales actuales con la exclusión del gigante asiático de las exportaciones de petróleo de Venezuela y, frente a esta práctica al margen del derecho internacional, se ha reafirmado en su voluntad de seguir comerciando con el país caribeño.

"La cooperación económica y comercial entre China y Venezuela es una cooperación entre Estados soberanos, protegida por el derecho internacional y las leyes de ambos países, y otros países no tienen derecho a interferir", ha defendido un portavoz de su ministerio de Comercio, quien ha enfatizado la voluntad del gobierno chino de seguir trabajando con Latinoamérica.

Es más, ha negado que su cooperación económica y comercial con Venezuela persiga crear "esferas de influencia" en otros continentes, sino que se trata de relaciones "basadas en la igualdad y el beneficio mutuo para lograr el desarrollo común".

En contraste, ha situado la incursión de Estados Unidos en suelo venezolano para apresar al presidente Nicolás Maduro, actualmente encarcelado en Nueva York; y ha advertido de que esta actuación "viola gravemente el derecho internacional, vulnera la soberanía de Venezuela y amenaza la paz y la seguridad en América Latina".

A ello ha sumado otra "violación del derecho internacional" por parte de Estados Unidos, en este caso en el Atlántico Norte, donde interceptó de forma "arbitraria" un petrolero ruso. "China se opone insistentemente a cualquier acción que viole la Carta de Naciones Unidas y sus principios", ha sostenido, por su parte, una portavoz de su ministerio de Exteriores.