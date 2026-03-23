China, preocupada por el "caos incontrolable" que está generando la guerra en Oriente Próximo

"Las llamas de la guerra en Oriente Próximo siguen propagándose. Si el conflicto sigue expandiéndose y la situación se recrudece, toda la región caerá en un caos incontrolable", ha advertido el gobierno chino, muy preocupado por la deriva que está tomando la contienda iniciada a raíz de los ataques emprendidos por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Es por ello que la potencia asiática que dirige Xi Jinping ha alzado la voz a favor del cese de las armas, desde el convencimiento de que el uso de la fuerza solo conducirá a más violencia, y ha vuelto a reclamar que se ponga fin a una guerra que "nunca debió haber empezado".

En este contexto, a pesar de que su alianza con Irán no le llevó a participar militarmente en este conflicto —tampoco lo hizo Rusia—, China se ha ofrecido para mediar, dada la comunicación que mantiene abierta con todas las partes en esta contienda.

En la última jornada, el contexto bélico está cambiando sustancialmente. Después de que Trump amenazase ayer con atacar la infraestructura energética de Irán si no reabría el estrecho de Ormuz en menos de dos días, hace apenas unas horas que anunció que una tregua energética de cinco días a la vista del rumbo de las conversaciones con la república islámica. No obstante, el régimen del país centroasiático ha negado que exista o haya existido ningún contacto desde el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero.