La CIA aconsejó a Trump apoyar a Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela ante el riesgo de que Machado no controlara el ejército

Detrás de la postura de Estados Unidos de apoyar a Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela y, de este modo, dar una prórroga al chavismo se encuentra la CIA. Un informe de inteligencia alertó de que María Corina Machado, reconocida con el Nobel de la Paz por su lucha por la democracia en su país, podría no ser capaz de controlar al ejército bolivariano; una opinión compartida por el secretario de Estado, Marco Rubio.

Esta información ha sido publicada por The New York Times y The Wall Street Journal, que señalan que los análisis manejados por el presidente Trump concluían que los dirigentes oficialistas serían la mejor opción para mantener la estabilidad en el país caribeño. Los opositores, en cambio, se enfrentarían a demasiadas dificultades, comenzando por la falta de control sobre el personal en los distintos estamentos de la administración.

En la misma línea, Marco Rubio argumentó que introducir a la vez un cambio en el gobierno de Venezuela podría suponer una mayor desestabilización, con lo que se haría necesaria una mayor presencia militar de Estados Unidos en territorio venezolano. De hecho, a respecto del despliegue de tropas norteamericanas, el presidente Trump deslizó en los últimos días que dependería de la actitud seguida por la nueva presidenta.

Con la apuesta por mantener el chavismo sobre la mesa, los servicios de inteligencia analizaron tres perfiles, si bien los medios norteamericanos solo citan el nombre de Delcy Rodríguez. Por la información que se aporta, los otros dos podrían ser los ministros Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, o el propio hermano de la nueva presidenta, Jorge Rodríguez. A ellos se refieren los informes como perfiles más duros y potencialmente más problemáticos por su eventual negativa a colaborar con Washington.

Con este contexto, tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas, el magnate neoyorquino despejó las preguntas de la prensa acerca del rol que jugaría María Corina Machado en el nuevo ejecutivo venezolano y llegó a alegar que esta opción "no tiene ni el respeto ni el apoyo" de la población de su país.