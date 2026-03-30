Cifran en 24.000 millones el beneficio extra de las petroleras europeas por la guerra en Irán

Las grandes petroleras que operan en Europa obtendrán este año unos 24.000 millones de euros en beneficios extraordinarios como consecuencia del conflicto en Oriente Próximo. Es el cálculo que ha hecho la organización medioambiental Transport & Environment, que suma esta cuantía a los 1.300 millones de euros que, según sus estimaciones, ya han ingresado de manera sobrevenida desde el inicio de la guerra, hace un mes.

Precisamente por ello, reclama a la UE que restablezca el impuesto temporal sobre los beneficios extraordinarios de las empresas que operan con combustibles fósiles, al objeto de paliar las dificultades que supone esta situación para hogares y empresas.

En este sentido, ha propuesto que esos ingresos se canalicen hacia una mayor apuesta por los coches eléctricos, toda vez que los usuarios de vehículos de combustión están "hasta cinco veces más expuestos" a fluctuaciones de precios como la que está experimentando actualmente el petróleo.

Reunión del G7

Esta reclamación ha tenido lugar el mismo día que los ministros de Energía y de Finanzas del G7 se han reunido para abordar la crisis energética derivada de las restricciones de paso en el estrecho de Ormuz, si bien no han acordado ninguna medida en particular.

Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido se han limitado a reiterar su compromiso con que los mercados energéticos funcionen "correctamente" y de forma "transparente" y a reclamar que se restablezca la normal navegación por el estrecho de Ormuz.