Contactos técnicos entre Francia y Rusia para tratar de retomar el diálogo

En medio de los intentos de retomar la comunicación directa con el Kremlin para negociar el fin de la guerra en Ucrania, Rusia y Francia han puesto en marcha ya los primeros contactos técnicos.

Lo ha confirmado el portavoz de Putin, quien ha restringido estas aproximaciones a cuestiones "operativas", sin que por ahora se haya dado el salto de establecer "contactos de alto nivel". Es más, ha sostenido que no hay "nada destacable" por el momento en esos intercambios.

Sus palabras, llegan después de que el presidente galo desvelase la existencia de "discusiones técnicas" entre socios europeos, de las que también forma parte Ucrania, acerca de si reiniciar el contacto directo con Moscú.

El pasado mes de diciembre, Macron ya defendió que la Unión Europa debería asumir "el diálogo completo" con Rusia para trabajar en el fin de la guerra en Ucrania en lugar de mantener delegada esa interlocución en Estados Unidos, como está ocurriendo. De hecho, en aquel momento planteaba un plazo de "semanas" en el que, si no se había llegado a acuerdo bajo el formato actual, a los europeos les correspondería coger las riendas del proceso.

Mientras ese cambio de rol no se produce, Estados Unidos se sienta a la mesa con los equipos negociadores de Ucrania y Rusia en Abu Dhabi.