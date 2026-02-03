La OTAN reafirma su apoyo a Ucrania: "Queremos el fin de la guerra"

"Estamos firmemente comprometidos en asegurar las necesidades de defensa de Ucrania hoy y en garantizar una paz duradera para el futuro". Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, ha reafirmado el compromiso de los aliados con el país europeo, víctima desde hace casi cuatro años de un intento de invasión por parte de Rusia, y ha recalcado que su propósito pasa por "ver la guerra llegar a su fin".

A este respecto, ha reprobado que el Kremlin mantenga los bombardeos contra infraestructuras críticas de Ucrania al tiempo que negocia en Abu Dhabi un acuerdo con Washington y Kiev. "Ataques como los de anoche no demuestran seriedad respecto a la paz", ha sentenciado desde el Parlamento ucraniano, contraponiendo esta actitud con la búsqueda de paz por parte de Zelenski.

"Trump está decidido a detener el derramamiento de sangre con el apoyo de los aliados europeos, y está claro que Ucrania está comprometida", ha enfatizado, sin olvidarse de la importancia de garantizar que la paz perdure y que Rusia "no volverá a intentar someter" a los ucranianos. Es por ello que, como ha señalado, las garantías de seguridad "deben ser sólidas" y no tanto porque haya "un papel firmado", sino porque "hay un poder real que respalda esos acuerdos".

No se trata, ha incidido, de "otro memorándum de Budapest ni de otro acuerdo de Minsk". Es por ello que los aliados europeos desplegarán tropas una vez sellada la paz, con el "respaldo" de Estados Unidos. "Sé que el invierno es frío, pero la primavera llegará. Manténganse fuertes. Sé que lo harán", ha concluido su intervención el ex primer ministro de Países Bajos.

Por su parte, el presidente Zelenski ha dado cuenta de que Rusia ha lanzado esta noche un ataque "récord" con más de 70 misiles de diversos tipos y 450 drones. Por ello, ha agradecido la presencia de Rutte en Kiev "en un momento tan crítico de esta guerra", después de que Moscú haya decidido "ignorar una vez más" los "esfuerzos" de Estados Unidos por llegar a un acuerdo que suponga el fin de los bombardeos. Esta misma semana, mañana y pasado, se retomarán las reuniones trilaterales.