Corea del Norte, en alerta ante un intento de "invasión" por parte de Japón

La decisión de Japón de fortalecer su industria militar no ha pasado desapercibida en Corea del Norte. Desde Pyongyang, sus autoridades detectan unas "ambiciones" de "invasión" y se mantienen en alerta en un contexto de creciente tensión en la región.

De hecho, sostienen que el gobierno que preside Sanae Takaichi está trabajando "desesperadamente" en ese sentido y que "tiene como objetivo" a algunos de los países vecinos. La "gravedad" de la situación, advierten, debería llevar a la comunidad internacional a "supervisar de forma exhaustiva" los planes del país nipón.

Y tras catalogar a este país como "criminal de guerra", recalcan que Japón "se está volviendo cada vez más explícito a la hora de abordar sus verdaderos objetivos a pesar de su historia y de su gran derrota", según recoge la agencia estatal de noticias norcoreana.

Tras estas críticas a la nueva postura "militarista" de Tokio está no solo el anuncio de Takaichi de apostar por la industria armamentística, sino también su decisión de desplegar misiles antibuques de largo alcance frente a las costas de China y su reciente adquisición de drones y misiles tomahawk procedentes de Estados Unidos.