Delcy Rodríguez hace un gesto de apertura con el nombramiento de un opositor como viceministro

Apenas tres días después de la aprobación de la ley de amnistía, que superó los trámites con el voto unánime de todo el Parlamento de Venezuela, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha emitido un nuevo gesto encaminado a tratar de normalizar la vida política del país bolivariano.

Dentro de los relevos que está acometiendo en su ejecutivo tras la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, en las últimas horas ha incorporado a Óliver Blanco, exdirigente de Acción Democrática, como viceministro para Europa y América del Norte.

"Ha tenido militancia opositora y mantiene un firme compromiso con el país", ha destacado la mandataria, antes de recalcar que "Venezuela se servirá de su compromiso y profesionalismo". De hecho, Blanco ejerció como director de Comunicaciones de la Asamblea Nacional y fue asistente de Henry Ramos Allup, actual secretario general de Acción Democrática, de corte socialdemócrata.

Por su parte, el recién nombrado ha agradecido una designación que, según sus palabras, recibe "con responsabilidad y profunda conciencia del momento histórico" que atraviesa su país, en el que los presos políticos están comenzando a salir de las prisiones.

De hecho, tras hacer hincapié en que no milita en el partido del gobierno, ha agradecido que Delcy Rodríguez haya decidido "abrir espacios a distintas visiones" para trabajar por Venezuela. Se trata, como ha dicho, de "superar la confrontación y reencontrarse en la construcción de un futuro mejor".

Otros nombramientos

En paralelo, la mandataria ha destituido a Camilla Fabri de Saab, esposa de Alex Saab, considerado testaferro del expresidente Nicolás Maduro y recientemente detenido en Venezuela para su extradición a Estados Unidos.

Su puesto, el viceministerio de Comunicación Internacional, lo ejercerá a partir de ahora el chavista Rander Peña, secretario general de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA).

Además, a principios de este mes, la presidenta designó a Daniella Cabello, hija del dirigente chavista Diosdado Cabello, como nueva ministra del Poder Popular para el Turismo.