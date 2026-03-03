Venezuela reclama a Estados Unidos el fin del bloqueo

“Llegó el momento”, para la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, de que Estados Unidos retire el bloqueo que mantiene sobre su país. “El pueblo lo merece, ya basta”, ha recalcado.

Así, dos meses después de la irrupción militar de Estados Unidos en Venezuela, una operación que concluyó con la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Rodríguez ha urgido a que se levanten las sanciones y se ponga fin a las medidas coercitivas.

De hecho, Delcy Rodríguez ha acusado a "sectores de ultraderecha" de su país de “promover” esas medidas y la “invasión” o el “bombardeo” de Venezuela y, frente a ese modo de proceder, ha apostado por “el encuentro y la convivencia democrática".

"Es el momento de sanar las heridas que ha dejado el extremismo en el país", ha defendido la presidenta del país latinoamericano, inmersa en un proceso de liberación de presos políticos a raíz de la aprobación de la ley de amnistía.

La petición de Rodríguez se produce en un momento de progresiva mejora de las relaciones de Venezuela con Estados Unidos, en el que Trump se ha propuesto revitalizar la industria petrolera venezolana y ya comercia con hidrocarburos de este país.

Con todo, otras restricciones siguen en pie, y han derivado incluso en la negativa de que el ejecutivo venezolano pueda abonar la representación letrada de Nicolás Maduro ante el juicio que afronta en Nueva York por cargos relacionados con su supuesto papel en actividades de narcotráfico.