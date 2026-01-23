Dinamarca llama a la OTAN a "intensificar" su presencia en el Ártico

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha apelado a la OTAN a que "intensifique" su participación en el Ártico, pues su defensa y seguridad "son competencia de toda la alianza".

Tras reunirse con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, también este ha apelado al trabajo "conjunto" para mantener a salvo la región. "Reforzaremos nuestra cooperación", ha añadido el holandés, al tiempo que ha puesto en valor la "significativa" contribución de Dinamarca y el hecho de que esté "incrementando su inversión" por aumentar la seguridad de Groenlandia.

A continuación, Frederiksen se ha trasladado a Nuuk, la capital de la isla ártica, donde ha sido recibida por su primer ministro. Ambos trabajarán en las gestiones diplomáticas relacionadas con el principio de acuerdo anunciado entre la OTAN y Estados Unidos en relación a ese territorio. Si bien todavía no se conocen todos los detalles sobre ese posible pacto, Rutte ya garantizó que no abordó con Trump la soberanía de Groenlandia.

Sobre la mesa, por tanto, está la posibilidad de que Estados Unidos expanda sus bases en la isla o de que reclame una soberanía parcial. Al respecto, el mandatario estadounidense se ha limitado a indicar que "no hay límite de tiempo" en cuanto a la vigencia del marco de acuerdo alcanzado, como tampoco lo habría en lo referido a las actividades del ejército de Estados Unidos en Groenlandia: "Podemos hacer lo que queramos en el ámbito militar".