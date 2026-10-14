EEUU levanta las sanciones al hermano de Delcy Rodríguez

Estados Unidos sigue tendiendo puentes con la oficialidad de Venezuela, antiguos herederos del régimen dispuesto por Hugo Chávez y afianzado por Nicolás Maduro. El departamento del Tesoro norteamericano ha anunciado el levantamiento de las sanciones contra el hermano de la presidenta, Delcy Rodríguez, que ejerce actualmente como presidente del Parlamento.

Esta retirada de Jorge Rodríguez de la lista negra llega apenas seis meses después de que ocurriese lo mismo con quien fuera vicepresidenta de Maduro, a pesar de que sobre ambos pesaban sanciones de Estados Unidos desde septiembre de 2018. De hecho, habían sido impuestas por Donald Trump en su primera legislatura en el Despacho Oval.

Sin embargo, a raíz de la irrupción militar de Washington en Caracas, que concluyó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, las relaciones entre ambos países han cambiado radicalmente. En concreto, la relación del Palacio de Miraflores con la Casa Blanca ha ido evolucionando desde la enemistad manifiesta hasta la completa sumisión, hasta el punto de haber entregado más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo a la potencia norteamericana.

Esa subordinación ha quedado patente en la reciente reunión de ambos presidentes en Nueva York, aprovechando la celebración de la asamblea de la ONU. Después de que Trump proclamase que se había hecho con el crudo venezolano porque "al vencedor le corresponde el botín", ambos posaron sonrientes para una fotografía oficial.