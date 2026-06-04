Visa y Mastercard también dejan Cuba

El Banco Central de Cuba ha informado de que este fin de semana dejarán de funcionar en el país los servicios intermediados a través de las tarjetas Visa y Mastercard.

En el marco de la orden ejecutiva de Trump —por la cual Estados Unidos sancionará a partir del próximo día 6 a toda empresa que mantenga vinculación con el conglomerado estatal cubano GAESA—, el banco extranjero que procesaba las operaciones de las principales tarjetas de pago ha notificado ya la interrupción de la relación En concreto, cierra las puertas a Fincimex, entidad financiera vinculada a GAESA y encargada de gestionar las remesas internacionales y procesar pagos en la isla del Caribe.

"A partir de la decisión, Cuba se ve imposibilitada para recibir ingresos como resultado de la comercialización de bienes y servicios por intermedio de tarjetas internacionales de probado alcance tales como Visa y Mastercard", ha incidido el regulador, consciente de que se trata de un nuevo paso en la estrategia de "asfixia" de Cuba diseñada por la Casa Blanca.

Esta medida, que sigue la senda tomada ya por importantes cadenas hoteleras de España como Iberostar o Meliá, que salen de la isla, supone un mazazo adicional para la ya raquítica economía cubana, afectada ya en su principal bastión: el turismo internacional.

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De este modo, el Banco Central de Cuba ha indicado que los medios de pago para las operaciones en divisas en el país serán a partir de ahora el efectivo, las tarjetas prepago cubanas y las tarjetas de crédito y débito de Rusia y China.

Cuba "caerá"

El arranque de año ha sido muy difícil en la isla. Después de su irrupción militar en Venezuela, el presidente de Estados Unidos señaló a Cuba entre los países en los que debería intervenir para propiciar un cambio de régimen hacia otro más proclive a los intereses de su país, pero descartó recurrir a las armas. El colapso de la economía cubana haría el trabajo por él, causando la caída del gobierno de Miguel Díaz-Canel. "Cuba caerá muy pronto", llegó a verbalizar el republicano.

Con ese objetivo en mente, bloqueó los envíos de petróleo venezolano a La Habana y amenazó con aranceles a los países que le suministrasen crudo. Solo Rusia, sin prácticamente comercio con Estados Unidos, envió combustible a la isla en los últimos meses.

Apagones que se extienden durante más de veinte horas al día, escasez de reservas del combustible más utilizado por los aviones comerciales y un desabastecimiento agravado impactaron de lleno contra el principal motor económico de la isla: el turismo. Las aerolíneas internacionales comenzaron a alterar sus planes de vuelo y los cierres llegaron a los hoteles.

A finales de abril, los datos del turismo de la isla correspondientes al primer trimestre confirmaban esta realidad: las llegadas de turistas internacionales habían caído un 48%, según los datos divulgados por la Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba, y el turismo total un 41%.

Trump, que no ha ocultado su deseo de hacerse con la isla, ya ha dicho en los últimos meses que ve "posible" lograrlo después de casi setenta años de bloqueo.