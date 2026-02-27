Trump sugiere que podría hacer una "adquisición amistosa" de Cuba con apoyo interno

Una "adquisición amistosa" con la cooperación de algunas de las autoridades cubanas es una de las posibilidades que el presidente de Estados Unidos tiene sobre la mesa para hacerse con Cuba.

De hecho, Trump ha aseverado que su administración mantiene abierto un canal de diálogo al respecto porque "tienen muchos problemas", ya que "allí ni hay dinero ni hay nada".

"Llevo oyendo cosas de Cuba desde que era niño. Todos quieren que cambie y veo posible que ocurra", ha manifestado Trump en referencia a los esfuerzos que su país lleva décadas efectuando para forzar un cambio de gobierno, comenzando por los casi 70 años de bloqueo estadounidense sobre la isla a pesar del rechazo de la práctica totalidad de los Estados miembro de la ONU, y que ahora su administración ha agravado al amenazar a terceros países con aranceles en caso de que envíen petróleo.

Desde la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela, en la que apresó a su presidente, Nicolás Maduro, el inquilino de la Casa Blanca intensificó sus amenazas contra Cuba. No obstante, dado lo precario de su situación económica, descartó tener que enviar tropas a la isla caribeña, puesto que —como dijo entonces— el empeoramiento de su situación económica propiciaría por sí mismo la caída del gobierno de Miguel Díaz-Canel.

De lo que no ha hablado Trump es de la muerte de cuatro personas de una embarcación con matrícula estadounidense en un tiroteo con las fuerzas de seguridad cubanas esta misma semana.