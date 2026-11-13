Abascal no descarta impugnar las elecciones del 29 de noviembre por el voto de los descendientes: "No voy a adelantar acontecimientos"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, no descarta impugnar las elecciones generales del próximo 29 de noviembre por el voto de los descendientes de españoles que han obtenido la nacionalidad a través de la "ley de nietos". "Yo no voy a adelantar acontecimientos todavía", ha afirmado durante una entrevista en Espejo Público, recogida por Europa Press.

Preguntado por la posibilidad de que su formación recurra los comicios, Abascal ha dejado abierta esa posibilidad y ha cuestionado que los hijos de personas nacionalizadas mediante la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática puedan ejercer el derecho al voto mientras sus padres, si no han acreditado ser descendientes de exiliados, tienen suspendido el sufragio.

El dirigente de Vox ha calificado esta situación de "incongruencia" y de algo "difícil de comprender". Asimismo, ha recordado que su partido presentó un recurso ante el Tribunal Supremo, que continúa pendiente de resolución.

Abascal ha asegurado que el alto tribunal ya reconoció la existencia de "problemas materiales y de estructura" para determinar qué descendientes pueden acogerse a esta disposición. En este contexto, ha defendido que únicamente 900 personas habrían podido demostrar que adquirieron la nacionalidad "legalmente".

"Pues habrá que dar la nacionalidad a los descendientes de esos 900 y a todos los demás hay que negarles la nacionalidad y el derecho al voto", ha sostenido el presidente de Vox, que considera que esta cuestión constituye "la clave" de su recurso.

Vox asegura que vigilará el censo electoral

Posteriormente, durante unas declaraciones a los medios de comunicación en Logroño, Abascal ha matizado que la posibilidad de impugnar las elecciones fue un planteamiento que le trasladaron durante la entrevista televisiva, aunque tampoco ha descartado llevarlo a cabo.

En cualquier caso, ha insistido en que Vox estará pendiente de cualquier irregularidad que, a su juicio, pueda producirse en el censo electoral. "Vamos a vigilar todas las trampas que haga el Gobierno con el censo electoral para mantenerse en el poder de cualquier manera", ha manifestado.

El líder de Vox ha reconocido que desconoce qué situaciones pueden producirse hasta la celebración de los comicios del 29 de noviembre y ha evitado realizar hipótesis sobre posibles actuaciones futuras. Frente a ello, ha reclamado una "movilización masiva" durante la jornada electoral que permita, según sus palabras, pasar "por encima de todas las trampas".

El Supremo permite votar a unos 190.000 hijos de nacionalizados

Las declaraciones de Abascal se producen después de que el Tribunal Supremo anunciara el pasado lunes que permitirá votar en las elecciones del 29 de noviembre a unos 190.000 hijos de los nacionalizados recientemente con la Ley de Memoria Democrática.

El alto tribunal rechazó las medidas cautelares solicitadas por Vox e Iustitia Europea para extender a estos descendientes la suspensión del derecho al voto que afecta a determinados beneficiarios de esta disposición.

No obstante, se mantiene suspendido el derecho al sufragio de 163.355 personas que obtuvieron la nacionalidad mediante esta norma, salvo aquellas que hayan acreditado su condición de descendientes de exiliados.