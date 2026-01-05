Delcy Rodríguez asume "con dolor" la presidencia de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

La hasta ahora vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha jurado este lunes como nueva presidenta del país en el Parlamento venezolano, asumiendo el cargo en sustitución de Nicolás Maduro, quien fue capturado por Estados Unidos para ser juzgado en Nueva York por cargos de tráfico de drogas, posesión de armas y narcoterrorismo. Rodríguez ocupará la presidencia durante los próximos cinco años, hasta 2031.

En su discurso ante la Asamblea Nacional, Rodríguez manifestó su dolor por la situación del país tras lo que calificó de “agresión militar ilegítima” y por el secuestro de Maduro y la primera dama, Cilia Flores, actualmente en manos de las autoridades estadounidenses.

“Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria. Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los EEUU”, declaró Rodríguez.

La nueva presidenta juró su cargo invocando a Simón Bolívar, Hugo Chávez, Jorge Antonio Rodríguez y los niños y niñas de Venezuela, comprometiéndose a garantizar un futuro y porvenir a las próximas generaciones. Asimismo, incluyó a su familia en el juramento, asegurando que no descansará ni un minuto para proteger al pueblo venezolano.

Este cambio de mando se produce en un contexto de crisis política y diplomática internacional, luego de que el Gobierno estadounidense anunciara que se haría cargo temporalmente de la transición en Venezuela tras la captura de Maduro.