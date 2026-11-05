El Centro Asturiano de Madrid entrega la Manzana de Oro al empresario astur-mexicano Carlos Casanueva Varas
RECONOCIMIENTO
La entidad reconoce su trayectoria empresarial, su compromiso filantrópico y su estrecha vinculación con Asturias
El Centro Asturiano de Madrid ha entregado su máxima distinción, la Manzana de Oro, al empresario y filántropo astur-mexicano Carlos Casanueva Varas, en reconocimiento a su trayectoria profesional, su compromiso social y su vinculación con Asturias.
El acto, presidido por el presidente de la entidad, Valentín Martínez-Otero, sirvió para subrayar los lazos históricos y culturales que existen entre Asturias y México, así como la contribución del homenajeado a la cooperación entre ambos territorios.
Economista de formación, Casanueva Varas fundó el Grupo CP, posteriormente conocido como Interprotección, una compañía de referencia en el sector del corretaje de seguros en México y América Latina.
La glosa de sus méritos corrió a cargo de Ana Elena Guerra, su nuera, quien se refirió al profundo vínculo de Casanueva con Asturias y su condición de referente para toda la familia, por su ejemplo personal y su fidelidad a las raíces asturianas.
Asimismo, se puso de relieve su labor filantrópica, en particular el impulso del Premio Ana Casanueva, creado en 2018 en memoria de su esposa para reconocer y apoyar la labor de organizaciones sociales que desarrollan su actividad en Asturias.
La Manzana de Oro se suma a otros reconocimientos recibidos por Casanueva Varas, entre ellos el Doctorado Honoris Causa otorgado recientemente por la Universidad de Oviedo por su contribución a la cooperación educativa, cultural y universitaria entre España e Iberoamérica.
En su intervención, el empresario agradeció la distinción y expresó el honor que supone recibirla, asegurando que Asturias ocupa siempre un lugar en su corazón.
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