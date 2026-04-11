El Consejo de Comunidades Asturianas se planta ante Vox y rechaza que llame “chiringuitos” a los centros en el exterior

El Pleno del Consejo de Comunidades Asturianas, reunido el pasado viernes en Oviedo, ha aprobado por unanimidad una resolución de rechazo a las declaraciones realizadas en sede parlamentaria por Vox, que calificó de “chiringuitos” a los centros asturianos en el exterior.

La resolución responde a la intervención de Carolina López en la comisión de presupuestos, unas palabras que han generado un amplio malestar entre las comunidades asturianas fuera de la región. El Consejo ha querido responder de forma clara y contundente, defendiendo que los centros y casas de Asturias “trabajan por y para Asturias”, muchas veces “por encima de sus posibilidades” y gracias al compromiso personal de quienes los integran.

En el texto aprobado, se señala que estas entidades no solo mantienen vivas las tradiciones, la cultura y la identidad asturiana en el exterior, sino que además actúan como verdaderos puntos de encuentro y apoyo para miles de asturianos y descendientes. Por ello, el órgano ha rechazado “de forma tajante” cualquier descalificación que ponga en cuestión su labor.

Vox niega haber llamado “chiringuitos” a los centros asturianos y acusa al Gobierno de manipulación

La portavoz de Vox en la Junta General, Carolina López, ha negado “rotundamente” que su formación haya calificado a los centros asturianos en el exterior como “chiringuitos”, y ha tachado de “falso” el contenido de la resolución aprobada por el Consejo de Comunidades Asturianas. “Nunca hemos realizado esa afirmación”, ha asegurado, lamentando lo que considera una interpretación errónea de sus palabras en la comisión de presupuestos.

López ha insistido en que las críticas de su partido no se dirigen a los centros ni a la diáspora asturiana, sino al “uso partidista” que, a su juicio, está haciendo el Gobierno de Adrián Barbón de la Escuela de Asturianía. En este sentido, ha vinculado su postura con la situación demográfica de la región, denunciando la falta de oportunidades que, según ha señalado, está provocando la salida de jóvenes asturianos al exterior y el crecimiento de la emigración.

Respaldo del Gobierno a la emigración

La resolución del Pleno ha coincidido con la celebración de un pleno en el que el Gobierno del Principado ha reforzado su mensaje de apoyo a la emigración. Durante la sesión, se han presentado nuevas medidas destinadas a consolidar el papel de estas entidades y a mejorar la atención a la ciudadanía asturiana en el exterior.

Entre las principales actuaciones, el ejecutivo ha destacado la dotación de 550.000 para este año en subvenciones dirigidas a los centros asturianos, tanto en España como en el exterior, con el objetivo de fortalecer su funcionamiento y su actividad cultural y social. A esta línea se suma una nueva convocatoria específica para proyectos vinculados a la emigración y el retorno.

El Ejecutivo autonómico también ha anunciado mejoras en el programa Añoranza, que incrementa su presupuesto y amplía su alcance, facilitando el acceso a más beneficiarios. Entre las novedades figuran la reducción de la edad mínima de acceso y la inclusión, por primera vez, de hijos e hijas de emigrantes.

En materia de retorno, las ayudas cuentan este año con una dotación de 500.000 euros, con cuantías que pueden alcanzar los 6.000 euros por persona. Estas medidas amplían su cobertura a nuevos perfiles, como hijos y nietos de emigrantes con nacionalidad española reciente, y flexibilizan los requisitos de acceso.

Barbón saludando a los miembros del Consejo | Gobierno de Asturias

Además, el Gobierno ha anunciado la apertura de nuevos puntos de apoyo al retorno en el exterior, concretamente en Mendoza y Caracas, que se suman a los ya existentes en Argentina, reforzando así la red de atención directa a quienes desean regresar a Asturias.

El paquete de medidas se completa con nuevas líneas de apoyo social dirigidas a emigrantes en situación de vulnerabilidad, especialmente en América Latina, donde se concentran buena parte de los beneficiarios. Estas ayudas buscan garantizar condiciones de vida dignas y mejorar la cobertura de necesidades básicas.

Durante su intervención, la vicepresidenta Gimena Llamedo ha manifestado que “la emigración es una parte fundamental de la historia de Asturias” y ha destacado que las políticas dirigidas a las personas emigrantes y a su retorno “se construyen desde el diálogo, la escucha y el contacto directo con las personas”.

También ha señalado que Asturias es hoy “una tierra que reconoce su pasado, cuida su presente y construye su futuro también desde el exterior”. Asimismo, ha reafirmado el compromiso del Gobierno de seguir reforzando las políticas de emigración y retorno “con más recursos, más flexibilidad y más cercanía”.