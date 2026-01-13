El Consell de la Catalunya Exterior celebra reuniones preparatorias antes del pleno de esta semana

El Consell de la Catalunya Exterior iniciaba este lunes, 12 de enero, una serie de reuniones de trabajo previas al plenario que se celebrará el próximo 14 de enero, con el objetivo de definir las líneas estratégicas del nuevo mandato y preparar los debates que se abordarán en la sesión plenaria.

Las sesiones, que se desarrollan los días 12 y 13 de enero en la sede de Via Laietana, 14, reúnen a los miembros del Consell y a representantes de la Catalunya Exterior para compartir diagnósticos, evaluar el trabajo realizado durante 2025 y fijar las prioridades para el próximo año.

La primera jornada comenzó con la bienvenida del director general de la Catalunya Exterior, seguida de la presentación de los miembros del Consell, con especial atención a las nuevas incorporaciones. A continuación, se ha llevado a cabo una puesta en común de las conclusiones de las comisiones de trabajo de 2025, con el objetivo de trasladar a los nuevos miembros el trabajo desarrollado durante el último año y coordinar la presentación de estas conclusiones en el plenario del miércoles.

Tras una pausa al mediodía, la sesión se ha reanudado con un espacio de trabajo interno para los miembros del Consell, centrado en la determinación de las líneas de actuación del nuevo mandato. La jornada concluirá con la definición de las comisiones de trabajo para 2026, tanto en lo relativo a los temas a tratar como a su composición, cuestiones clave que se elevarán al plenario.

Las reuniones continuarán este martes, 13 de enero, con un bloque específico dedicado al voto exterior, uno de los asuntos centrales de la agenda del Consell. Los miembros debatirán y pondrán en común propuestas en torno a la participación electoral de los catalanes residentes en el exterior, antes de abrir un espacio de diálogo con la Dirección General de la Catalunya Exterior.

Las conclusiones y propuestas surgidas de estas reuniones servirán de base para el Plenario del Consell de la Catalunya Exterior del 14 de enero, en el que se espera aprobar las líneas de trabajo para 2026 y reforzar el papel del órgano como espacio de participación y asesoramiento de la comunidad catalana en el exterior.