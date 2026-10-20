Un argentino nacionalizado en 2025, primer particular que recurre al Constitucional para poder votar el 29-N

Un argentino nacionalizado español en 2025 al amparo de la ley de nietos se ha convertido en el primer particular que recurre al Tribunal Constitucional para pedirle que corrija la decisión del Tribunal Supremo de mantener en suspenso el derecho a voto de quienes accedieron al pasaporte español a través de esa normativa y no hayan acreditado debidamente sus vínculos con el exilio.

En concreto, este ciudadano ha decidido adherirse al recurso de amparo que interpuso el Defensor del Pueblo, contando para ello con la asistencia del despacho del exmagistrado Baltasar Garzón, alegando su condición de "agraviado" y de "directamente afectado" por la decisión cautelar del Supremo.

En un recurso al que ha tenido acceso Europa Press, su abogado defiende que esas cautelares "están influenciando irreversiblemente el procedimiento electoral", por lo que su suspensión sería "el único y propicio mecanismo de salvaguardar los derechos de sufragio activo afectados".

Papel del Constitucional

La semana pasada, el Defensor del Pueblo reclamó al Constitucional que "aprecie la concurrencia de una urgencia excepcional" y declare nulos los autos del Supremo que por partida doble, en septiembre y en octubre, confirmaron la paralización del voto de forma cautelar mientras el alto tribunal analiza el fondo del asunto.

Y es que, a su entender, la celebración de elecciones generales el próximo 29 de noviembre "conlleva una serie de trámites y actos preclusivos muy próximos en el tiempo" que "podrían no cumplirse de no adoptarse la medida cautelar de manera inmediata".

Con esta petición sobre la mesa, el pleno del Constitucional tomará una decisión esta misma semana sobre si admite o no trámite el recurso del organismo que dirige Ángel Gabilondo. Así pues, serán doce los magistrados que analicen la validez de esta reclamación y, en su caso, si se adoptan las medidas cautelares solicitadas para devolver el derecho de voto a los nuevos nacionalizados.