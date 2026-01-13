La Diputación de A Coruña apoya la creación de una compañía teatral gallega en Buenos Aires con el estreno de “O Heroe” de Manuel Rivas

La Diputación de A Coruña impulsará la creación de la Compañía Teatral Gallega de Buenos Aires y el estreno en Argentina de la obra “O Heroe”, del escritor coruñés Manuel Rivas. Un que se desarrollará en colaboración con la Federación de Asociaciones Gallegas de la República Argentina, una de las entidades más representativas de la diáspora gallega.

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, y el presidente de la Federación de Asociaciones Gallegas de la República Argentina, Luis Cipriano Fernández, han firmado un convenio por el que la institución provincial aporta 42.352 euros, el 80 % del presupuesto total del proyecto, con el objetivo de fomentar la cultura gallega, difundir la lengua y reforzar los vínculos con la comunidad gallega en América.

La obra “O Heroe” es la primera pieza teatral de Manuel Rivas, quien ha cedido los derechos para su representación. El texto propone una profunda reflexión sobre la guerra y el concepto de heroísmo, contextualizada en la guerra de Sidi Ifni, un conflicto escasamente reconocido durante el franquismo. La trama gira en torno a Arturo Piñeiro, también conocido como Robinson o Caronte, un ex boxeador y ex legionario que regenta un bar portuario en A Coruña donde se ofrecen combates y música de fado. Tras regresar de la guerra esperando un recibimiento triunfal, se enfrenta al silencio social que rodea al conflicto, lo que le lleva a cuestionar su identidad, el poder y la construcción artificial del enemigo.

La creación de una compañía teatral gallega en Buenos Aires "supone un acto de reivindicación cultural y memoria histórica, recuperando el legado de figuras como Castelao, Varela Buxán, Maruxa Villanueva, María Casares o Pepa Goldar, con el fin de difundir la lengua y la cultura gallegas tanto entre la colectividad emigrante como entre el público general", según informan desde la Diputación.

Portada de "El Héroe" de Manuel Rivas | Diputación de A Coruña

El proyecto contempla la adaptación de la obra a un espectáculo musical, con música original compuesta por integrantes de la compañía e interpretada en directo por la OFAG (Orquesta de la Federación de Asociaciones Gallegas de la República Argentina). Durante los meses previos al estreno, previsto para este 2026, se llevarán a cabo la adaptación dramática del texto, la composición y arreglos musicales, el diseño de escenografía, iluminación y vestuario, así como la selección del elenco y los ensayos, que contarán con actores, músicos, bailarines y especialistas de distintas disciplinas artísticas.

Antes del estreno se desarrollará una intensa campaña de promoción en medios de comunicación, con ruedas de prensa y actividades de difusión de la cultura gallega. El espectáculo se estrenará en un teatro del circuito porteño y contará con la presencia del propio Manuel Rivas y del presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso.

Con esta nueva alianza con la Federación de Asociaciones Gallegas de la República Argentina, entidad fundada en 1921, la Diputación de A Coruña da un paso decisivo para visibilizar el teatro y la cultura gallega contemporánea en el exterior, al tiempo que ofrece a la colectividad gallega en Argentina un espacio para crear, desarrollar y exhibir su talento artístico.