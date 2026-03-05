El Estadio Español de Chile moderniza su acceso principal e incorpora tecnología de reconocimiento facial

El Estadio Español de Chile ha finalizado la primera etapa de las obras de remodelación en su zona de acceso principal, un proyecto orientado a mejorar la seguridad y la fluidez en la entrada de socios y visitantes a la institución.

Como parte de esta modernización, el recinto ha instalado nuevos torniquetes tipo “alas” que sustituyen a los antiguos sistemas de control de acceso. Estos dispositivos permiten agilizar el ingreso al estadio y reforzar las medidas de seguridad en el recinto social y deportivo.

Además, los nuevos torniquetes incorporan tecnología de reconocimiento facial, una herramienta que busca optimizar el control de accesos y ofrecer mayor comodidad a los usuarios. Para utilizar este sistema, los socios deberán completar previamente el proceso de enrolamiento en el acceso principal del estadio.

Desde la institución se recordó que, pese a la incorporación de esta tecnología, las credenciales de socio y la cédula de identidad seguirán siendo válidas para ingresar a las instalaciones.

Las obras también han incluido el recambio del pavimento en el sector de acceso principal. Según informó el club, durante los próximos meses los trabajos continuarán con la renovación de los pavimentos en dirección a los salones interiores, dentro de un plan progresivo de mejora de las instalaciones.

Taller de Cata de Vinos

En paralelo a estas mejoras en infraestructura, el Estadio Español continúa desarrollando actividades culturales y formativas para sus socios. Entre ellas destaca el Taller de Cata de Vinos, una experiencia guiada destinada a aprender a degustar vinos con mayor atención, reconocer distintas cepas, identificar aromas y descubrir preferencias personales, además de explorar combinaciones gastronómicas.

El taller estará dirigido por la especialista Javiera Cantero y se impartirá los jueves entre las 19:30 y las 21:00 horas, con sesiones programadas entre los meses de mayo y junio en la Casa Ana María Carrera, dentro del propio recinto.