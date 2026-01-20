La colectividad española en el exterior se une al luto por la tragedia ferroviaria de Adamuz

La tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba) ha causado una profunda conmoción dentro y fuera de España. El accidente se ha saldado con al menos 40 personas fallecidas y varias decenas de heridos, algunos de ellos de gravedad, según los últimos datos oficiales. Según algunas fuentes, en el Centro Integrado de Datos se han presentado 43 denuncias por desapariciones de personas que iban en los trenes. Algunas de ellas es posible que estén entre los heridos o, hayn fallecido y todavía no haya sido posible identificarlos. Las labores de búsqueda continúan y el Gobierno ha decretado tres días de luto oficial y las muestras de solidaridad y luto son numerosas, dentro y fuera de nuestro país.

Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas, trasladando públicamente el pésame y la solidaridad con las familias y personas afectadas. “Nuestros pensamientos están hoy con las familias y seres queridos de todas las personas afectadas”, señalaron desde el departamento ministerial.

Una ola de condolencias desde el exterior

El impacto del accidente ha generado una inmediata respuesta de la colectividad española y especialmente, andaluza en el exterior, así como de numerosos colectivos de emigrantes y residentes extranjeros en España.

La Asociación Granadina de Emigrantes y Retornados (AGEyR) expresó su más sentido pésame a las familias de las víctimas del “trágico accidente ferroviario de Adamuz” y deseó “de todo corazón una pronta recuperación a las personas heridas”.

Desde Argentina, el Rincón Familiar Andaluz de Buenos Aires trasladó sus condolencias a las familias y seres queridos de los afectados, subrayando que permanecen “unidos a la distancia con nuestra querida Andalucía”.

El Centro Asturiano de Madrid manifestó también su dolor con un mensaje breve pero contundente: “No hay palabras. Todo nuestro apoyo y corazón con las víctimas y familias de Córdoba”.

Desde América Latina llegaron más mensajes de solidaridad. El Centro Burgalés de Buenos Aires lamentó profundamente lo sucedido y acompañó “a las familias de los fallecidos y accidentados”. Otras entidades regionales y casas de España en el exterior se sumaron a las muestras de duelo y apoyo.

Asimismo, representantes de la comunidad dominicana residente en España expresaron su consternación por el “terrible accidente de trenes” y destacaron los lazos históricos de hermandad y solidaridad que unen al pueblo dominicano y al pueblo español. “Nos unimos al dolor de las víctimas y de sus familias y deseamos una pronta y completa recuperación a las personas heridas”, señalaron, agradeciendo también la labor de los equipos de emergencia.

Cancelaciones en señal de respeto

En señal de duelo, Andalucía TRADE anunció la cancelación de la entrega de los Premios Andalucía TRADE 2025, prevista para este lunes, que se celebrará en una nueva fecha. La entidad trasladó su “más profunda solidaridad con familiares y allegados de las víctimas”.

Mientras continúan las labores de emergencia e investigación, la tragedia de Adamuz ha provocado una respuesta unánime de dolor, solidaridad y acompañamiento desde todos los rincones, demostrando que el impacto de lo ocurrido ha trascendido fronteras y ha unido a la colectividad en un mismo sentimiento de duelo.