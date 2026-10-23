La conjura de los conselleiros
Non os temades
DESCUBRINDO A BIBLIA EN OURENSE
“Así que non lles temades, porque nada hai encuberto que non vaia ser revelado, nin oculto que non se saiba. O que vos digo na escuridade, faládeo na luz; e o que sentides no oído, proclamádeo dende as azoteas.”
(Mateo 10.26-27)
Farto e decepcionado pola cantidade de maldades que saen á luz nos medios de comunicación, lembramos que a historia da humanidade está chea delas. Algunhas, fóronse revelando bastantes anos despois; outras moitas, nunca se saberán neste Planeta Terra.
Os que confiamos en Cristo, non debemos entristecernos nin ter medo a todos os que se dedican a facer dano aos demais. Aínda que moitos males síganse ocultando con multitude de conivencias e marañas, temos a esperanza dun futuro xuízo divino e xusto, no que Deus xulgará todas as mentiras e inxustizas habidas e por haber. Por tanto, Xesús convídanos a vivir sen medo na súa verdade e xustiza, sabendo que nada escapa ao control de Deus.
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