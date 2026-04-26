El escultor gallego, Manolo Paz, lleva su obra a Park Avenue

El escultor gallego Manolo Paz ha inaugurado en Nueva York la exposición "La distancia que une", una muestra al aire libre instalada en Park Avenue que reúne diez de sus piezas más representativas en una de las principales arterias de la ciudad.

La exposición ofrece un recorrido por la trayectoria del artista de Cambados a través de obras que establecen un diálogo con el entorno urbano de Manhattan y con su propia experiencia vital en la ciudad, donde residió y desarrolló parte de su carrera. Entre las piezas destaca Catedrais, realizada en piedra cuarcita y concebida como una evocación simbólica de los rascacielos neoyorquinos.

Junto a ella, se exhiben esculturas metálicas inspiradas en la ciudad, como una versión en rojo de Transparencias y tres obras de la serie NASA, en blanco, azul y rojo, que remiten tanto a la bandera de Estados Unidos como a la geometría urbana de Nueva York.

Manolo Paz es una de las figuras destacadas de la escultura contemporánea gallega. Su obra se caracteriza por la transformación de materiales industriales y naturales como el metal, el hormigón, el granito o la madera en piezas de gran impacto visual, presentes en espacios públicos de Galicia, Japón, Bruselas o Stuttgart.

Algunas de las obras expuestas en Nueva York ya fueron mostradas anteriormente en Madrid, en una instalación en el eje Prado-Recoletos con motivo de la declaración del Paisaje de la Luz como Patrimonio Mundial por la Unesco.

La inauguración contó con la presencia del conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, y del secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda. La exposición ha sido posible gracias a la colaboración entre la Xunta de Galicia y la Fundación Manolo Paz, con una aportación autonómica de 180.000 euros.