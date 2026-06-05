Más de mil descendientes de españoles en Cuba piden que se agilice el Anexo VII de la Ley de Memoria Democrática

Más de un millar de descendientes de españoles en Cuba han presentado una petición formal ante el Consulado General de España en La Habana para reclamar una agilización de los expedientes del denominado Anexo VII de la Ley de Memoria Democrática, con el objetivo de evitar largas esperas durante el proceso de acceso a la nacionalidad española.

La iniciativa, impulsada por familias afectadas y difundida a través de redes sociales y grupos especializados en nacionalidad española, fue registrada el pasado 3 de junio y solicita que los hijos mayores de edad incluidos en estos procedimientos puedan resolver sus expedientes de forma simultánea a los de sus progenitores.

El Anexo VII es el formulario oficial que permite optar a la nacionalidad española de origen a los hijos mayores de edad de aquellas personas que han adquirido o solicitado la nacionalidad al amparo de la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como Ley de Nietos. Se trata de un procedimiento vinculado directamente al expediente del padre o de la madre, por lo que su resolución depende de la aprobación previa o simultánea de la solicitud principal.

Precisamente esta dependencia administrativa es una de las principales preocupaciones de las familias. Según la normativa vigente, cuando el expediente del progenitor continúa en tramitación, la solicitud presentada mediante Anexo VII permanece en situación de suspensión temporal hasta que se resuelva el procedimiento principal. Esta circunstancia puede provocar retrasos de varios meses e incluso superar el año y medio de espera.

Los promotores de la petición consideran que esta situación genera una importante incertidumbre para numerosas familias que planean trasladarse a España. En muchos casos, los padres obtienen antes la nacionalidad y pueden iniciar su proceso migratorio, mientras que los hijos mayores de edad deben permanecer en Cuba a la espera de que concluya la tramitación de sus expedientes.

"Estamos llevando a cabo una petición que será respaldada por Estela Marina Pérez Cabrera y que se hará llegar al Consulado de España en La Habana y a cuantas instancias sean necesarias para lograr que los Anexos VII salgan junto a sus padres", señalan los impulsores de la iniciativa.

Los firmantes defienden que la presentación conjunta de los expedientes familiares, una posibilidad ya contemplada por el propio procedimiento consular, debería facilitar una gestión más ágil de las solicitudes y evitar separaciones que, según denuncian, pueden prolongarse durante varios años.

La reivindicación llega en un momento de elevada demanda de nacionalidad española en Cuba, uno de los países con mayor número de solicitudes acogidas a la Ley de Memoria Democrática. La acumulación de expedientes ha generado importantes cargas de trabajo en el Consulado General de España en La Habana, donde miles de descendientes continúan a la espera de resolución.

Los promotores de la campaña han hecho un llamamiento a las familias afectadas para que se sumen a la petición y apoyen una medida que, a su juicio, permitiría avanzar hacia una reunificación familiar más rápida y reducir los tiempos de espera para los hijos mayores de edad que tramitan su nacionalidad a través del Anexo VII.